Gyilkosság Letkésen: saját fia végzett az idős áldozattal

Szörnyű hírről számolt be a Bors, egy idős ember holttestét találták meg a rendőrök. A helyszínen egyértelművé vált, hogy gyilkosság történt, ahogy az később kiderült, a saját fia ölte meg a megtalált áldozatot.

Ezt a kést is lefoglalták a letkési gyilkosság helyszínén

Fotó: Police.hu/Bors

Sokkoló gyilkosság a határmenti faluban

December 4-én értesítették a rendőrséget, hogy egy letkési férfit holtan találtak a lakásában. Az idős ember fején lévő sérülések idegenkezűségre utaltak, ezért lefoglalták a lakásban található késeket, amelyek közül az egyik a férfi fején található vágásokat okozhatta.

A további vizsgálatok során azonban kiderült, a férfi halálát a nyakat ért tompa erőbehatás és fulladás okozta, vagyis az áldozatot megfojtották.

A rendőrök kihallgatták az idős áldozat 46 éves fiát, aki a szomszédok elmondása szerint december 3-án éjszaka hangosan veszekedett az apjával, amit hirtelen bekövetkező csend követett.

K. Tibor a rendőröknek először mindent tagadott, de a későbbiekben beismerte, ő végzett az apjával. Elmondása szerint a kettejük vitája odáig fajult, hogy többször is megütötte az apját, aki az ütések súlya alatt az ágyra esett. Ekkor a fia odalépett hozzá és megfojtotta.

K. Tibort a Pest Vámegyei Rendőr-főkapitányság munkatársai emberölés gyanúja miatt őrizetbe vették, majd kezdeményezték a letartóztatását, amit a bíróság elrendelt.

