Látta már a Morrison's 2-s gyilkosság után készült felvételt?

Szombat éjjel tragédiába torkollott a buli egy V. kerületi szórakozóhelyen. A rendőrség szerint két férfi összeveszett, és a vita gyorsan elfajult: a 28 éves László egyetlen ütése végzetesnek bizonyult. A gyilkosság után többen is felvételt készítettek a helyszínen. Emellett, ahogy írtuk, előkerült az utolsó fénykép az áldozatról.

A Morrison's 2-ben agyonvert áldozat és feltehetően a gyilkosa egy asztalnál fotózkodtak a gyilkosság előtt

A háttér alapján a Morrison’s 2 nevű belvárosi szórakozóhelyen, egy asztalnál készült a fotó. A kép bal oldalán a 25 éves Gábor látható, előtte egy ital, nyugodt az arca, mint annak, aki egy átlagos szombat estét tölt a barátaival. A jobb oldalán pedig — a Tények.hu információi szerint — az a férfi, akit később brutális támadással gyanúsítanak: a 28 éves A. László. A kép valószínűleg percekkel azelőtt készült, hogy a tragédia megtörtént, vagyis László agyonverte volna Gábort. A fényképet Gábor édesanyja tette ki a közösségi oldalára, a poszt leírásában a fia mellett álló, számára ismeretlen személy felkutatásában kérte az emberek segítségét. A rendőrök megtalálták a gyanúsítottat.

Mint azt korábban megírtuk, amikor a rendőrök megérkeztek, és látták, hogy nagy a baj, azonnal megkezdték a fiatal újraélesztését, amit átvettek tőlük a mentősök.

Az áldozatot kórházba vitték, ahol az orvosok erőfeszítései ellenére belehalt a sérüléseibe.

Még aznap késő este, a helyszínen elfogták a 28 éves férfit, akit halált okozó testi sértéssel gyanúsítanak a Budapesti Rendőr-főkapitányság Életvédelmi Osztályán.

Sok a kérdőjel a Morrison's 2-s gyilkosság ügyében

Futótűzként terjedt a tragédia híre. Az áldozat rokonai, barátai és ismerősei megdöbbenten reagáltak a hírre. Aki ismerte és szerette, azt mondja, Gábor soha nem kereste a konfliktust, segítőkész, csendes ember volt, aki felesleges viták nélkül intézett el mindent. Az édesanyja sem maradt szótlan. Közösségi oldalán üzent fia feltételezett támadójának.

Elég egyértelműen fogalmazott: szeretné tudni, miért kellett meghalnia.

A rendőrök most azt próbálják kideríteni, mi vezetett a végzetes támadáshoz.