Rettegve telefonált anyjának az áldozat, mielőtt gyilkosa végzett vele

M. Z. a távmeghallgatáson azt mondta: „Sajnálom, nagyon megbántam, amit tettem. Féltékeny voltam.” Ugyanakkor az gyilkosság ügyében tett vallomásai ellentmondásosak: hol tagadta az élettársa bántalmazását, hol részletes beismerő vallomást akart tenni – írta a Szon.hu.

A gyilkosság után egy nappal unokáik találtak rá a halott nőre

Fotó: Szon.hu

A gyilkosság elött már rettegett a nő

Az áldozat édesanyjának meghallgatásán kiderült, hogy lánya skizofréniában szenvedett, és a férfi mellett romlott az állapota. H. J. 2023 őszétől egyre többet panaszkodott bántalmazásra, és már a halála előtt a telefonban sikította: „Anya, meg fog ölni, nem érted, hogy meg fog ölni?” A nő, akit korábban húsklopfolóval is bántott a férfi, nem élte meg a 40. születésnapját, ugyan is 2024 januárjában a vádlott végzett vele.

A tanúvallomások szerint a férfi azért haragudott a nőre, mert H. J. nem volt hajlandó eladni a Nyírteleken vásárolt házát, amit M. Z. állítólag meg akart szerezni, és amiről végrendeletet is íratott a nővel. M. Z. a vádakkal szemben azt állította, nincs szüksége a pénzre, és nincsenek hitelei.

Míg Nyíregyházán a Huszár-telepi brutális emberölés tárgyalása zajlik, addig Budapesten is súlyos bűncselekményekre derült fény. Egy óbudai élelmiszerboltban a hatóságok kábítószer-kereskedelmi hálózatot lepleztek le. A BRFK két hónapra bezárta az üzletet, ahol liszt mellett kokaint, amfetamint és MDMA-t is árultak.