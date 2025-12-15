Kőkemény büntetést kapott a győri rém – sokáig nem szabadul

Kétrendbeli emberkereskedelem és kényszermunka bűntette miatt jogerősen 13 év fegyházbüntetésre ítélte a másodfokon eljáró Győr Ítélőtábla a győri rémet. A férfi nőket kényszerített prostitúcióra, hajléktalan ismerősét pedig kizsákmányolta – ismertette a táblabíróság döntését a Győri Fellebbviteli Főügyészség, amit a Borsonline.hu írt meg. A hétfői döntéssel az ítélőtábla – egyetértve a főügyészség indítványával –, két évvel súlyosította az első fokon eljáró Székesfehérvári Törvényszék határozatát.

13 év fegyházra és vagyonelkobzásra ítélték a győri rémet Fotó: Shutterstock

Minden keresetüket elvette és felélte a győri rém

A férfi 2009 és 2021 októbere között színlelt szerelmi kapcsolatot létesített egészségügyi, vagy szociális helyzetükből adódóan kiszolgáltatott nőkkel, akiknek házasságot, közös jövőt ígért. Ehelyett azonban külföldi prostitúcióra kényszerítette őket, ha pedig nem akartak szexmunkásként dolgozni, akkor bántalmazással, fenyegetéssel bírta jobb belátásra áldozatait. A prostitúcióból származó jövedelmüket aztán elvette tőlük, majd a pénzt az élettársával a saját megélhetésükre költötték.

Csicskát is tartott, őt is kisemmizte

A győri rém 2022 februárjától a lakóhelyén egy 3 négyzetméteres, emberi tartózkodásra alkalmatlan helyiségben biztosított szállást egy hajléktalan ismerősének. A helyiségben sem áram, sem fűtés nem volt, csak egy kanapé. A lakhatásért cserébe a férfinek a ház körüli munkákat kellett elvégeznie, emellett az alkalmi munkáiból származó jövedelmét is át kellett adnia kizsákmányolójának.

A bíróság a 13 év fegyházbüntetésen túl a férfi jogtalanul szerzett vagyonára, 7,8 millió forintra vagyonelkobzást rendelt el, élettársát pedig pénzmosás bűntette miatt jogerősen 300 ezer forint pénzbüntetésre ítélte.

