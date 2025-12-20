Vészesen közel került a szakadékhoz Győzike

Győzike sosem volt az a típus, aki lakatot tesz a szájára. Mindig is nyíltan beszélt örömről, botrányról, sikerről és kudarcról egyaránt. Volt azonban az életében egy olyan időszak, amelyről hosszú éveken át hallgatott, mert túl mély sebet ejtett benne. A showman most megtörte a csendet. A Mahlzeit című podcast legutóbbi adásában őszintén vallott a négy évvel ezelőtti öngyilkossági kísérletéről, meg arról, hogyan sikerült a padlóról felállnia – írja a Bors.

Győzike öngyilkossági kísérlete megdöbbentette az országot: elmondása szerint azon a ponton a családja elvesztése sem érdekelte

Forrás: Markovics Gábor/Bors

Győzike életének mélypontja

Az 51 éves showman arra jutott, hogy semmi sem jó, és meg kellene halnia.

Feladtam mindent, egy lapra tettem. Nem érdekelt, hogy van két gyerekem, van egy feleségem"

– mondta megdöbbentő őszinteséggel Gáspár Győző, aki 6 hétre intézetbe került az idegösszeomlása miatt.

Kijöttem az intézetből, és nem tudtam megszólalni. Azt mondtam: lábra kell állni!"

– idézte fel, hozzátéve, Isten megszólította.

Közölte vele, hogy még dolga van, ne akarjon öngyilkos lenni.

Ekkor kezdődött az igazi munka, a felépülés, ami különösen nehéz, ha az embernek nem egy, hanem több démonnal is meg kell küzdenie. Saját bevallása szerint Győzike pánikbeteg, bipoláris zavara és borderline személyiségzavara is van, amiket gyógyszerekkel tart kordában.

Tudatosan készültem arra, hogy meghalok, de nem kellettem odaát"

– mondta végül megrendítő nyugalommal.

Gáspár Győző felesége nehezen bocsátott meg a családapának (Fotó: Markovics Gábor)

Drogosok, alkoholisták és más krízisben lévő emberek segítettek a celebnek. Velük együtt vett részt terápiákon, csoportfoglalkozásokon.

Ott mindenki egyforma volt. Nem számított, ki vagyok a tévéből”

– mesélte.

Amikor talpra állt, visszatért az intézetbe, hogy ő is segítsen a többieknek, akikkel most is tartja a kapcsolatot.

Aaz összes melegítőimet, volt vagy tíz, volt tíz téli kabátom, voltak vastag pulóverjeim, most összeszedtem egy csomó ruhát, és levittem oda az intézetbe, és kiosztottam csoportban, hogy te kapsz egy melegítőt tőlem, a téli kabát a tiéd, ez a tiéd, mert 46-os lába senkinek nincs a csoportban, és nem tudtam nekik 46-os cipőt vinni, és elvittem nekik a ruháimat."

Hogy Bea asszony erre hogy reagált? Megtudhatja, ha ide kattint!