Hollywoodban ebből a magyar sztoriból tuti sorozat készülne

Összehangolt családfakutatással és hamis végrendeletekkel játszotta át magának az állami örökségeket egy professzionális bűnszervezet, amelyből már huszonegy gyanúsítottat – köztük ügyvédi és hivatali dolgozókat – elfogtak a nyomozók. A hatóságok eddig több mint 610 millió forintnyi vagyont foglaltak le a csoporttól, amely módszeresen vadászott olyan elhunytakra, akik után értékes, gazdátlanul maradt hagyaték várta a sorsát

Hagyaték hamisitással bukott le a bűnszervezet

Hagyatékot hamisítva tettek szert milliókra

A Nemzeti Nyomozó Iroda (NNI) és a Nemzeti Védelmi Szolgálat közös akciója során egy kiterjedt, 21 tagú bűnszervezetet számoltak fel, amely gazdátlan hagyatékok jogtalan megszerzésére szakosodott. A hálózat élén egy budapesti ügyvédjelölt állt, aki hivatali informátorok – köztük egy tamási anyakönyvvezető és kormányhivatali dolgozók – segítségével vadászott örökös nélkül elhunyt személyekre. A csoport hamis végrendeletekkel és strómanok bevonásával több mint egytucatnyi lezárt eljárásban jutott hozzá hatalmas vagyonokhoz, esetenként akár 300 millió forintot is zsebre téve.

A hatóságok december elején, 32 helyszínen tartott razziák során csaptak le a bandára, amelynek több tagját letartóztatták, köztük a vezetőket is. A gyanúsítottaknak bűnszervezetben elkövetett pénzmosás, hivatali visszaélés és egyéb súlyos bűncselekmények miatt kell felelniük. A Vagyonvisszaszerzési Hivatal eddig több mint 610 millió forint értékben foglalt le ingatlanokat, luxusautókat és készpénzt a bűnözői csoporttól.

