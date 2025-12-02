Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Drámai fordulat Ukrajnában! Bármelyik pillanatban összeomolhat a kormány

F1

A Red Bull bejelentette Verstappen csapattársát, teljes a 2026-os rajtrács

édesanya

Megmenthette volna édesanyját a fagyhaláltól, mégsem tett semmit a dabasi férfi

43 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Egy 80 éves idős nő kihűlés következtében halt meg Dabason. A hajléktalan férfi, aki az édesanyja gondozásáért lett volna felelős, nem tett semmit, hogy megmentse őt.
Link másolása
Vágólapra másolva!
édesanyahajléktalanházsparheltvádiratfagyhalál

Gondozási kötelezettség elmulasztása miatt emelt vádat a Dabasi Járási Ügyészség egy férfi ellen, akinek az édesanyja 2023 decemberében kihűlés következtében hunyt el. Az ügyészség közlése szerint a férfi hajléktalanként élt, és csupán alkalmanként, havonta kétszer tartotta a kapcsolatot telefonon 80 éves anyjával, aki egyedül élt egy Dabas közeli településen. A nő ingatlanában nem volt közüzemi szolgáltatás, a fűtést egy régi sparhelttel biztosította, az életkörülményei pedig egyre nehezebbé váltak.

A hajléktalan férfi idős édesanyja egy sparhelttel oldotta meg a fűtést
A hajléktalan férfi idős édesanyja egy sparhelttel oldotta meg a fűtést
Fotó: Ügyészség.hu

Hajléktalan fia menthette volna meg az édesanyát

A vádirat szerint a férfi 2023 novemberében személyesen is meglátogatta az anyját, látta a ház leromlott állapotát, a beázó tetőt, valamint a kevés tüzelőanyagot. Tudomása volt arról is, hogy a sértett a bankszámlájáról egyedül nem képes felvenni a nyugdíját.

Ennek ellenére a férfi nem tett semmit, hogy segítsen az anyjának, és a nő december 22-én kihűlés következtében meghalt.

A Dabasi Járási Ügyészség a férfit gondozási kötelezettség elmulasztásának bűntettével vádolja. A bűnösségéről a Dabasi Járásbíróság fog dönteni.

Szombat éjszaka Miskolcon egy 59 éves hajléktalan férfi halt meg egy utcai verekedés során. A rendőrség gyorsan elfogta a 19 éves gyanúsítottat, aki szintén az utcán élt, és gyilkosság gyanújával hallgatták ki. Részletek az Origo.hu oldalán.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!