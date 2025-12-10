Hírlevél
Hajléktalan nő támadt egy gyerekre Nyíregyházán – a nyakát szorongatta

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
Több felnőtt is szemtanúja volt az esetnek, mégsem segített senki. A hajléktalan nő hétfő este, egy buszmegállóban támadt rá a gyermekre.
Megdöbbentő esetről adott hírt a Szon.hu a Nyíregyen Hallottam elnevezésű, nyilvános Facebook-csoportban közzé tett bejegyzés alapján. A posztban az édesanya azt írta, hogy hétfőn este, a nyíregyházi Bujtos utcai buszmegállóban egy hajléktalan nő rátámadt a gyermekére és megszorította a nyakát. 

Gyerekre támadt egy hajléktalan nő Nyíregyházán
Gyerekre támadt egy hajléktalan nő Nyíregyházán 
Fotó: illusztráció/Pexels.com

Az anya arról is beszámolt, hogy bár a történtek idején több felnőtt is a helyszínen tartózkodott, mégsem avatkozott közbe senki. Hozzátette, az eset után a támadót a rendőrök elfogták, a gyermekhez pedig mentő érkezett. A nő végül köszönetet mondott a hatóságoknak a gyors segítségnyújtásért. 

Garázdaság miatt indult eljárás a hajléktalan nő ellen

A Facebook-bejegyzésből az nem derült ki, hogy ki értesítette a rendőrséget, és az sem, hogy milyen állapotba került a gyermek a támadás után. Gál Attila, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtószóvivője azonban a vármegyei hírportálnak megerősítette, hogy a rendőrség garázdaság miatt indított eljárást a nővel szemben.

Pechjére két hajléktalannak adott szállást éjszakára egy budapesti férfi. Egyikük, aki előző nap szabadult a börtönből, drog hatása alatt brutálisan végzett a vendéglátójával.

