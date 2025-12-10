Hajléktalan nő támadt egy gyerekre Nyíregyházán – a nyakát szorongatta

Megdöbbentő esetről adott hírt a Szon.hu a Nyíregyen Hallottam elnevezésű, nyilvános Facebook-csoportban közzé tett bejegyzés alapján. A posztban az édesanya azt írta, hogy hétfőn este, a nyíregyházi Bujtos utcai buszmegállóban egy hajléktalan nő rátámadt a gyermekére és megszorította a nyakát.

Gyerekre támadt egy hajléktalan nő Nyíregyházán

Fotó: illusztráció/Pexels.com

Az anya arról is beszámolt, hogy bár a történtek idején több felnőtt is a helyszínen tartózkodott, mégsem avatkozott közbe senki. Hozzátette, az eset után a támadót a rendőrök elfogták, a gyermekhez pedig mentő érkezett. A nő végül köszönetet mondott a hatóságoknak a gyors segítségnyújtásért.

Garázdaság miatt indult eljárás a hajléktalan nő ellen

A Facebook-bejegyzésből az nem derült ki, hogy ki értesítette a rendőrséget, és az sem, hogy milyen állapotba került a gyermek a támadás után. Gál Attila, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtószóvivője azonban a vármegyei hírportálnak megerősítette, hogy a rendőrség garázdaság miatt indított eljárást a nővel szemben.

