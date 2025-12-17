Leszakadt az autó teteje a halálos balesetben – videó, képgaléria

Kedden az esti órákban súlyos közúti baleset történt az 54-es főút 33-as kilométerszelvényénél. A halálos karambolban egy nő életét már nem tudták megmenteni. A Baon.hu sokkoló felvételeket közölt a tragédia helyszínéről.

Halálos baleset az 54-es főúton

Fotó: Pozsgai Ákos/Baon.hu

Halálos ütközés az 54-esen

Információink szerint egy személyautó Jakabszállás felől érkezve egy balos kanyarban kisodródott, és átkerült a szemközti sávba. Belevágódott a Bócsa irányából érkező kisteherautó oldalába. A személyautó sofőrje elveszítette az uralmát a járműve felett, az autó mintegy 150 métert sodródott az ütközés után, majd nagy erővel az út menti árokba csapódva a fák között az oldalára borulva állt meg. A gépkocsi mindkét utasa – egy férfi és egy nő – beszorult a roncsba.

Halálos ütközés helyszínére három városból érkeztek a tűzoltók

Fotó: Pozsgai Ákos/Baon.hu

Három városból érkeztek tűzoltók a baleset helyszínére, ők vágták ki szerencsétlenül járt személyeket az összetört autóból. Úgy tudjuk, a női utas olyan súlyos sérüléseket szenvedett el, hogy már nem tudták megmenteni az életét, a helyszínen elhunyt. A sofőrt a helyszíni ellátás után a kecskeméti kórházba szállították. A kisteherautó két helvéciai utasa – akik éppen hazafelé tartottak – nem sérült meg a becsapódástól.

A balesetről készült képgalériát ide kattintva tudja megtekinteni.

Megrázó jelenetek a szörnyű tragédiáról, csak az erős idegzetű olvasóinknak ajánljuk:

Megszólalt a tatabányai halálos baleset legfiatalabb áldozatának édesanyja

Egy anya számára nincs feldolgozható magyarázat arra, ami történt. A tatabányai balesetben egy kábítószer hatása alatt álló sofőr nagy sebességgel belerohant egy autóba, három ember halálát okozva. A szörnyű baleset megrázó részleteit az Origo oldalára kattintva tudja elolvasni!