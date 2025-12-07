Halálos baleset: egy osztrák fiatal miatt kellett meghalnia a magyar férfinak Ausztriában

A Kisalfold.hu megrázó tragédiáról számolt be vasárnap délután. A halálos balesetben egy 45 éves magyar férfi veszítette el az életét Burgenlandban csütörtökön az L307-es úton, Halbturn (Féltorony) és Andau (Mosontarcsa) között – közölte az osztrák rendőrség.

Az ausztriai halálos baleset áldozata egy 45 éves magyar férfi

Fotó: Illusztráció (Sipeki Péter/Szon.hu)

Halálos baleset Burgenlandban

Az osztrák rendőrség közleménye szerint lerobbant a magyar férfi autója, ezért az útitársával, egy 28 éves fiatalemberrel, le akarták tolni a gépkocsit az úttestről. Egy 20 éves osztrák sofőr azonban nem vette észre őket és a járműjével beléjük rohant.

Az ütközés következtében a lerobbant autó a 45 éves sofőrjével együtt az útmenti mezőre sodródott. Útitársa megpróbálta megmenteni a súlyosan sérült férfi életét, azonban nem járt sikerrel.

A 45 éves magyar férfi a helyszínen meghalt.

A másik autó vezetője könnyebb sérüléseket szenvedett, ezért az eisenstadti (kismartoni) kórházba szállították – írja a Kisalfold.hu.

Borzalmas tragédia Ausztriában, két magyar égett halálra az autóban – videó

A két magyar éppen hazafelé tartott Németországból, amikor hátulról beléjük rohant egy autó a részeg sofőrjével a volán mögött. A magyarok autója az ütközés után szinte azonnal kigyulladt. A két utasa beszorult a roncsokba és halálra égtek. A borzalmas tragédia megrázó részleteit az Origo is megírta, amit ide kattintva tud elolvasni.