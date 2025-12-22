Letarolta őket a száguldó kisbusz: családja szeme láttára halt meg a háromgyermekes apa az M1-esen

Súlyos közlekedési baleset történt hétfőn az M1-es autópályán, a Budapest felé vezető oldalon, Bőny térségében, az M19-es autóúttal közös csomópontnál. A halálos baleset során két személyautó és egy kisbusz volt érintett, a tragédiában ketten életüket vesztették– írja a Bors a Tényekre hivatkozva.

Halálos baleset az M1-esen, a családnak látia kellett a háromgyerekes apa halálát Fotó: Tények/Móvár Press/Bors

Halálos baleset az M1-esen

Információk szerint egy szabályosan közlekedő, magyar rendszámú személyautóba hátulról beleütközött egy utánfutót vontató, román rendszámú jármű. Az ütközés után mindkét sofőr félreállt a leállósávba, és már éppen készültek volna felvenni a láthatósági mellényt, amikor bekövetkezett a felfoghatatlan tragédia.

Egy román rendszámú kisbusz nagy sebességgel a leállósávba hajtott, majd letarolta a balesetező járműveket és az ott tartózkodó embereket. A kisbusz előbb a román sofőrt ütötte el, majd a magyar autóst is elsodorta

– számolt be róla a Tények.

A magyar áldozat egy háromgyermekes édesapa volt, aki a helyszínen életét vesztette. A tragédiát az autóban tartózkodó családtagjai végignézték, ami tovább növeli a történtek megrázó súlyát.

