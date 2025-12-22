Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Nagy a baj – Putyin emberét felrobbantották – videó

Ezt látnia kell!

Rutte újabb meredek kijelentése miatt centikre a világháború – videó

halálos baleset

Letarolta őket a száguldó kisbusz: családja szeme láttára halt meg a háromgyermekes apa az M1-esen

30 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Megrázó tragédia történt hétfőn a Budapest felé vezető oldalon az M1-es autópályán, ahol egy korábbi ütközés után a leállósávban tartózkodókat gázolta el egy nagy sebességgel érkező jármű. A halálos baleset két ember életét követelte, egyikük egy háromgyermekes édesapa volt, akinek családja végignézte a borzalmas jelenetet.
Link másolása
Vágólapra másolva!
halálos balesetáldozatvontatórománM1-es autópályaapakisbuszcsaládtragédiaszemélyautó

Súlyos közlekedési baleset történt hétfőn az M1-es autópályán, a Budapest felé vezető oldalon, Bőny térségében, az M19-es autóúttal közös csomópontnál. A halálos baleset során két személyautó és egy kisbusz volt érintett, a tragédiában ketten életüket vesztették– írja a Bors a Tényekre hivatkozva.

halálos baleset
Halálos baleset az M1-esen, a  családnak látia kellett a háromgyerekes apa halálát  Fotó: Tények/Móvár Press/Bors

Halálos baleset az M1-esen

Információk szerint egy szabályosan közlekedő, magyar rendszámú személyautóba hátulról beleütközött egy utánfutót vontató, román rendszámú jármű. Az ütközés után mindkét sofőr félreállt a leállósávba, és már éppen készültek volna felvenni a láthatósági mellényt, amikor bekövetkezett a felfoghatatlan tragédia.

Egy román rendszámú kisbusz nagy sebességgel a leállósávba hajtott, majd letarolta a balesetező járműveket és az ott tartózkodó embereket. A kisbusz előbb a román sofőrt ütötte el, majd a magyar autóst is elsodorta 

– számolt be róla a Tények. 

A magyar áldozat egy háromgyermekes édesapa volt, aki a helyszínen életét vesztette. A tragédiát az autóban tartózkodó családtagjai végignézték, ami tovább növeli a történtek megrázó súlyát.

Brutális képeken a szörnyű baleset az M1-esen – képgalériával

Megrázó havária történt az M1-es autópálya 163-as kilométerszelvényénél, Levél térségében. A Kisalfold.hu tájékoztatása szerint a brutális balesetben két autó ütközött, egy 20 és egy 45 év körüli férfit súlyos sérülésekkel szállítottak kórházba. A részletekért kattintson az Origóra!

 

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!