Szörnyethalt egy családapa karácsonykor Nyírcsaholyban

Az árokban kötött ki az a luxusautó, amely karácsony este halálos balesetet okozott a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei Nyírcsaholy területén. Halálra gázolt egy út szélén sétáló, kétgyermekes családapát az Audi, amelynek szélvédője bepókhálósodott a becsapódás után. A TV2 Tények úgy tudja, a sofőr 140 kilométer per órás sebességgel haladhatott, amikor elgázolta a férfit.

Halálos baleset történt Nyírcsaholyban 2025. december 25-én

Fotó: TV2 Tények

Hihetetlen. Nagyon megrázott. Erre nincsenek szavak, ez egy iszonyú tragédia"

– mondta a férfi szomszédja a könnyeivel küszködve a tévéseknek.

Az audis egy másik autót próbált kikerülni, de a hirtelen kormánymozdulat miatt elvesztette az uralmát a jármű felett.

Métereket repült a halálos baleset áldozatának teste

Olyan erővel gázolta el a családapát, hogy a teste közel ötven métert repült. Az áldozatnak esélye sem volt arra, hogy túlélje.

Az Audi két utasát könnyebb zúzódásokkal és horzsolásokkal vitték kórházba.

A helyiek szerint a településen áthaladó hosszú, egyenes úton gyakran gyorsulnak fel a kocsik, annak ellenére, hogy lakott területről van szó. A férfi szomszédja elárulta, éjszaka is felriad egy-egy nagy sebességgel elhaladó autó zajára.

Halálra késeltek egy férfit karácsonykor a gemenci erdőben

Brutális gyilkosság történt a Tolna megyei Pörbölynél 46 évvel ezelőtt. Egy idős férfi összevert, megrugdosott, halálra késelt holttestére a gemenci erdő szélén bukkant rá a barátja. A nyomozók alapos, sziszifuszi munkával igyekeztek börtönbe juttatni a gyilkosait. Részletekért kattintson ide!