Élő adásban közvetített egy halálos gázolást egy influenszer – videó

Szinte egyszerre rohamozták meg a rendőröket egy influenszer követői, amikor észrevették, mit tett a kedvencük. Egy fiatal nő élőben közvetített egy halálos gázolást a TikTokon, amit azonnal jelentettek a nézők.
Sokkoló jelenetet, egy halálos gázolást láthattak az amerikai illinois-i Zionból élőző Tea_Tyme_3, polgári nevén Tynesha McCarty-Wroten követői. Az influenszer vezetés közben indított élő adást a TikTokon, amikor egyszer csak felkiáltott: „B*ssza meg, épp most ütöttem el valakit!” A felvétel azonnal megszakadt az Independent információ szerint, amit a Bors vett észre.

Élőben közvetített egy halálos gázolást egy influenszer (illusztráció, MI-kép)
Fotó: ChatGPT

A hatóságok szerint a balesetnek a zebrán áthaladó, 59 éves Darren Lucas lett az áldozata, aki munkából tartott hazafelé, amikor a nő elgázolta a Ford Edge-ével Chicago külvárosában. 

A férfi azonnal meghalt.

McCarty-Wroten a rendőröknek azzal védekezett, hogy zöld volt a lámpa, amikor áthaladt a kereszteződésen, a térfigyelő kamerák felvételei azonban egyértelműen igazolták, hogy piros jelzésnél hajtott a gyalogosátkelőre. 

A nyomozók szerint a nő figyelmét a telefonja és az élő adás kötötte le, nem pedig a forgalom.

Bár a halálos gázolás még november 3-án történt, az ügy most került a nyilvánosság fókuszába, miután a hatóságok vádat emeltek az influenszer ellen.

