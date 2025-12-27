Élő adásban közvetített egy halálos gázolást egy influenszer – videó

Sokkoló jelenetet, egy halálos gázolást láthattak az amerikai illinois-i Zionból élőző Tea_Tyme_3, polgári nevén Tynesha McCarty-Wroten követői. Az influenszer vezetés közben indított élő adást a TikTokon, amikor egyszer csak felkiáltott: „B*ssza meg, épp most ütöttem el valakit!” A felvétel azonnal megszakadt az Independent információ szerint, amit a Bors vett észre.

Élőben közvetített egy halálos gázolást egy influenszer (illusztráció, MI-kép)

Fotó: ChatGPT

A hatóságok szerint a balesetnek a zebrán áthaladó, 59 éves Darren Lucas lett az áldozata, aki munkából tartott hazafelé, amikor a nő elgázolta a Ford Edge-ével Chicago külvárosában.

A férfi azonnal meghalt.

McCarty-Wroten a rendőröknek azzal védekezett, hogy zöld volt a lámpa, amikor áthaladt a kereszteződésen, a térfigyelő kamerák felvételei azonban egyértelműen igazolták, hogy piros jelzésnél hajtott a gyalogosátkelőre.

A nyomozók szerint a nő figyelmét a telefonja és az élő adás kötötte le, nem pedig a forgalom.

Bár a halálos gázolás még november 3-án történt, az ügy most került a nyilvánosság fókuszába, miután a hatóságok vádat emeltek az influenszer ellen.

Halálos gázolás történt egy magyar városban karácsonykor

Nagy sebességgel gázolt el egy ámokfutó audis egy kétgyermekes családapát Nyírcsaholyban december 25-én, karácsony este. Vízért ment egy közkúthoz, amikor a száguldozó luxusautós elütötte, vagyis halálos balesetet okozott. A kocsi két utasát kórházba vitték. Részletekért kattintson ide!