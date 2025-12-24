A szélvédőre csapódott, esélye sem volt a keceli áldozatnak – videó

Megrázó részletek derültek ki a kedd esti balesetről. A halálos gázolás az 5301-es számú úton történt Kiskőrös és Kalocsa között, Kecel térségében, nem sokkal este nyolc óra után - írta meg a Baon.hu.

Halálos gázolás Kecelnél, a kerékpáros az autó szélvédőjére, majd a tetejére csapódott

Fotó: Pozsgai Ákos/Baon.hu

Halálos gázolás Kecelnél

Információink szerint egy kerékpáros férfi Kalocsa irányába haladt, amikor egy hátulról érkező autó elütötte.

Az ütközés ereje akkora volt, hogy a férfi az autó szélvédőjére és tetejére csapódott, majd az úttestre zuhant.

A tragédia itt még nem ért véget: egy mögötte haladó másik autó fékezett, de nem tudott időben megállni, és a balesetet okozó autó hátuljába csapódott. A halálos gázolás helyszínére gyorsan kiértek a mentők és a rendőrök is.

A szemtanúk elmondása szerint a kiskőrösi mentők sokáig próbálták újraéleszteni az elgázolt embert, de olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen meghalt.

Több autós is megállt segíteni. A gázoló autót vezető nő – aki egyedül utazott – a történtek hatására sokkos állapotba került. A másik autóban hárman ültek, közülük senki nem sérült meg.

Úgy tudjuk, a kerékpáros viselt láthatósági mellényt, dea kerékpárja nem volt kivilágítva. A mögötte haladó autó vezetője azt mondta, a gázolás pillanatában szemből érkező járművek miatt nem látta a biciklist, az előtte haladó autó takarásában volt.

A halálos gázolás miatt a rendőrök több órára lezárták az érintett útszakaszt.

A helyszínelés és a műszaki mentés csak késő éjszaka fejeződött be. Az eset pontos körülményeit a Kiskőrösi Rendőrkapitányság vizsgálja.

A baleset helyszínén készült fotókat IDE KATTINTVA láthatja.

Megerősítette a rendőrség: nem élte túl a gyalogos a gázolást – fotó, videó

Súlyos baleset történt a 6-os főúton. Egy gyalogost ütöttek el, a férfi nem élte túl a gázolást. Hird irányából Pécs felé haladt egy autó, amely eddig tisztázatlan körülmények között elgázolt egy gyalogost. A férfi olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen már nem lehetett megmenteni. Részletekért kattintson ide!