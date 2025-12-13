Halálos iramban rótta az utakat, már képtelen volt megállni a meggondolatlan autós

Hírlevél
40 perce
Olvasási idő: 2 perc
Súlyos baleset történt Hidasnál szombat este. Egy meggondolatlan autós a sebességhatárt jelentősen túllépve haladt a 6-os főúton, amikor elé lépett egy gyalogos és halálos baleset történt.
Halálos baleset történt Hidasnál, az autómosó közelében. A rendőrség szerint egy autós olyan nagy sebességgel haladt az útszakaszon, amikor elütött egy gyalogost, hogy az áldozat a helyszínen szörnyethalt írta a Bama.hu.

Halálos gyalogosgázolás történt Hidason az esti órákban
Fotó: Bama.hu (illusztráció)

Halálos gázolás

A baleset nyomán a 6-os főutat teljes szélességében lezárták a hatóságok a helyszínelés idejére, Kishidas felé terelik a forgalmat. A baleset áldozata annak ellenére életét vesztette, hogy a mentők és a rendőrség rövid időn belül a helyszínre értek. 

Szombaton több súlyos baleset is történt. Borsodban egy Volkswagen karosszériája papírként gyűrődött össze az ütközés erejétől, amelyben öten megsérültek, egy személy életveszélyben van. Délután Nógrádban ment egymásnak három autó, a helyszínen készült képekért kattintson az Origo.hu cikkébe.

 

