Halálos közúti baleset: négy ember vesztette életét a hétvégén

A karácsonyi hosszú hétvége során több súlyos esethez riasztották a hatóságokat. A halálos közúti baleset mellett számos sérüléssel járó ütközés is történt, amelyek jelentős terhet róttak a mentőkre és a rendőrségre – írja a Baranya vármegyei hírportál, a Bama.hu a police.hu-ra hivatkozva.

Több halálos baleset is történ a hosszú hétvégén

Fotó: Huszár Márk/MW/Bama.hu

Sok sérült, halálos balesetek

A rendőrség hivatalos tájékoztatása szerint 2025. december 25-én 0 órától december 28-án 24 óráig

összesen 73 személyi sérüléses közúti közlekedési balesethez kellett kivonulniuk Magyarország területén. Ezek közül négy végződött halálosan, a tragédiákban összesen négy ember vesztette életét.

Az adatok szerint 24 baleset súlyos, míg 45 könnyű sérüléssel járt. A halálos közúti baleset mellett az ittas vezetés és a szabályszegések is komoly problémát jelentettek az ünnepi forgalomban.

A rendőrség a hosszú hétvége alatt fokozott ellenőrzéseket tartott. A szolgálatot ellátó állomány összesen 491 személyt fogott el, közülük 62 embert körözés alapján, míg 202 főt bűncselekmény elkövetésén értek tetten. Előállításra 466 esetben került sor, ebből 191 személyt bűncselekmény gyanúja miatt, további 12 embert pedig ittas vezetés miatt vontak intézkedés alá.

A beszámoló szerint a rendőrök

367 alkalommal alkalmaztak biztonsági intézkedést az érintett időszakban.

A hatóságok ismét felhívták a figyelmet arra, hogy az ünnepek idején megnövekedett forgalom, a fáradtság és az alkohol fogyasztása együtt végzetes következményekkel járhat.

Szörnyethalt egy családapa karácsonykor Nyírcsaholyban

Nagy sebességgel gázolt el egy ámokfutó audis egy kétgyermekes családapát Nyírcsaholyban december 25-én, karácsony este. Vízért ment egy közkúthoz, amikor a száguldozó luxusautós elütötte, vagyis halálos balesetet okozott. A kocsi két utasát kórházba vitték.