Lelőttek a rendőrök egy menekülő férfit

Vizsgálat indult egy halálos rendőri intézkedés ügyében Angliában, miután fegyveres zsaruk lelőttek egy férfit egy közúti baleset közelében, Norfolk megyében. A rendőrség megerősítette: az esetet saját hatáskörben jelentették a független ellenőrző szervnek. A halálos lövöldözésről a Bors számolt be a Mirror-ra hivatkozva.

Fotó: Illusztráció/Unsplash

Halálos lövöldözés, a rendőrség végzett a menekülő férfival

A Norfolk megyei rendőrség közlése szerint a rendőröket vasárnap este 20:25 körül riasztották a thetfordi London Roadra, ahonnan egy balesetről érkeztek bejelentések. Két autó ütközött össze.

A helyszínen a rendőrök azt az információt kapták, hogy az egyik kocsi sofőrje elhagyta a baleset helyszínét, miközben egy – kézifegyvernek leírt – tárgy volt nála.

Hamar megjelentek ott a fegyveres rendőri egységek, amelyek a férfit a baleset helyszínétől nem messze lelőtték. A mentősök erőfeszítései ellenére a férfit a helyszínen halottnak nyilvánították.

Az eset miatt az A11-es főutat mindkét irányban lezárták a Thetford Ranges körforgalom és a Brandon Road körforgalom között.

A lezárás órákon át tartott, az arra közlekedőket terelőutakra irányították.

David Buckley rendőrfőkapitány-helyettes közleményében hangsúlyozta: tisztában vannak azzal, hogy az eset komoly aggodalmat válthat ki a helyi közösségben. Elmondta, hogy a fegyveres rendőrök évente számos lőfegyverrel kapcsolatos riasztáshoz vonulnak ki, ugyanakkor rendkívül ritka, hogy szolgálat közben fegyvert kelljen használniuk.

A rendőrség teljes körű és független vizsgálatot indított. Ennek keretében átadják a testkamerás felvételeket, valamint a segélyhívásokról készült hanganyagokat is az ellenőrző hatóságnak. A hatóságok közölték: jelenleg nem keresnek más személyt az esettel összefüggésben.

