Most érkezett: halálos áldozata is van a ma reggeli balesetnek – fotógalériával és videóval

Ahogy arról már az Origo is beszámolt, kedd reggel súlyos baleset történt 07:30-kor a 34-es főúton. A Szoljon.hu szerint halálos áldozata is van a brutális karambolnak, amelyben egy kisbusz teherautóval ütközött.

Halálos áldozata is van a ma reggeli súlyos balesetnek

Fotó: Nagy Balázs/Szoljon.hu

Halálos karambol a 34-es főúton

Megrázó képeket közölt a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei hírportál a ma reggeli súlyos balesetről. Az ütközés következtében a két érintett jármű messzire lökődött el egymástól, az úttestet a karosszériák törmelékei lepték be. Az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták.

A Kunmadaras és Kunhegyes között történt balesetben

egy 55 év körül férfi életét az újraélesztés ellenére sem sikerült megmenteni.

Az eddigi információink szerint a karambolban egy 35 év körüli férfi is megsérült, őt könnyebb sérülésekkel szállították kórházba az Országos Mentőszolgálat munkatársai.

A balesetről készült képeket ide kattintva tudja megtekinteni!

