Egy nő lépett vonat elé a váci Kodály Zoltán úti vasúti átjáró közelében december 27-én. Halálra gázolta a vonat.

Halálra gázolt egy nőt a vonat Vácon

Fotó: MW/Archív

A vonaton kétszáz utas volt a baleset idején.

A váci hivatásos tűzoltók a helyszínen segítettek az utasoknak biztonságoson átszállni egy másik szerelvényre. A tragédiáról az Országos Mentőszolgálat is tájékoztatást adott: a mentők a helyszínen már csak a nő halálának beálltát tudták megállapítani. A baleset körülményeit vizsgálják a hatóságok.

Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!

Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!

Amennyiben Ön akár

szóbeli bántalmazás,

lelki bántalmazás,

fizikai bántalmazás,

szexuális erőszak,

csalás,

online csalás áldozata,

joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is.

