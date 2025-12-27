Halálra gázolt egy nőt a vonat Vácon

Egy nő lépett vonat elé a váci Kodály Zoltán úti vasúti átjáró közelében december 27-én. Halálra gázolta a vonat.
A vonaton kétszáz utas volt a baleset idején.
A váci hivatásos tűzoltók a helyszínen segítettek az utasoknak biztonságoson átszállni egy másik szerelvényre. A tragédiáról az Országos Mentőszolgálat is tájékoztatást adott: a mentők a helyszínen már csak a nő halálának beálltát tudták megállapítani. A baleset körülményeit vizsgálják a hatóságok.
Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!
Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!
Amennyiben Ön akár
- szóbeli bántalmazás,
- lelki bántalmazás,
- fizikai bántalmazás,
- szexuális erőszak,
- csalás,
- online csalás áldozata,
joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is.