Halálra gázolt egy nőt a vonat Vácon

Halálos vonatgázolás történt szombaton Vácon. A szerelvény egy nőt halálra gázolt – közölte a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság a MTI-vel.
Egy nő lépett vonat elé a váci Kodály Zoltán úti vasúti átjáró közelében december 27-én. Halálra gázolta a vonat.

Fotó: MW/Archív

A vonaton kétszáz utas volt a baleset idején. 

A váci hivatásos tűzoltók a helyszínen segítettek az utasoknak biztonságoson átszállni egy másik szerelvényre. A tragédiáról az Országos Mentőszolgálat is tájékoztatást adott: a mentők a helyszínen már csak a nő halálának beálltát tudták megállapítani. A baleset körülményeit vizsgálják a hatóságok.

