Halálra gázoltak egy belső sávban sétáló férfit az M5-ösön

Nem hétköznapi baleset történt kedden éjszaka az M5-ös autópályán, a kecskeméti pihenőtől pár száz méterre. A Baon.hu információi szerint egy gyalogost, egy férfit halálra gázolt egy autó a sztráda belső sávjában. Az illető a helyszínen belehalt a sérüléseibe.

Halálra gázoltak egy férfit Kecskeméttől nem messze az M5-ös autópályán

Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

Halálra gázolta egy sofőr, vajon öngyilkos lett?

Az esettel kapcsolatban a kecskeméti újságírók megkeresték a Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányságot. Azt a választ kapták, hogy az ügyben közigazgatási hatósági eljárás indult.

Az nem világos, hogy a férfi mit keresett az autópályán, főleg a belső sávban.

Lehetséges, hogy az öngyilkosság nem hétköznapi megoldását választotta?

Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!

Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!

Amennyiben Ön akár

szóbeli bántalmazás,

lelki bántalmazás,

fizikai bántalmazás,

szexuális erőszak,

csalás,

online csalás áldozata,

joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is.