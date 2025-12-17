Halálra gázoltak egy belső sávban sétáló férfit az M5-ösön

Hírlevél
Megdöbbentő esetről számoltak be az M5-ös autópálya kecskeméti pihenőjének közeléből. Egy gyalogost halálra gázoltak.
Nem hétköznapi baleset történt kedden éjszaka az M5-ös autópályán, a kecskeméti pihenőtől pár száz méterre. A Baon.hu információi szerint egy gyalogost, egy férfit halálra gázolt egy autó a sztráda belső sávjában. Az illető a helyszínen belehalt a sérüléseibe.

Halálra gázolta egy sofőr, vajon öngyilkos lett?

Az esettel kapcsolatban a kecskeméti újságírók megkeresték a Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányságot. Azt a választ kapták, hogy az ügyben közigazgatási hatósági eljárás indult. 

Az nem világos, hogy a férfi mit keresett az autópályán, főleg a belső sávban. 

Lehetséges, hogy az öngyilkosság nem hétköznapi megoldását választotta?

Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!

Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!

Amennyiben Ön akár 

  • szóbeli bántalmazás, 
  • lelki bántalmazás, 
  • fizikai bántalmazás, 
  • szexuális erőszak,
  • csalás, 
  • online csalás áldozata, 

joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is. 

 

