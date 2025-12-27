Halálra késeltek egy férfit karácsonykor a gemenci erdőben

1979. december 29-én találtak rá idősebb Csermák János már erősen bűzlő holttestére Pörbölynél, a gemenci erdő szélén. Nem volt kérdéses, hogy megtámadták. A mellkasából kiálló két kés egyértelművé tette, hogy halálra késelték.

Halálra késeltek egy idős férfit 1979 karácsonyán a gemenci erdőben (illusztráció)

Fotó: JP Fariax/Pexels.com

A férfi, aki megpillantotta, még csak nem is sejtette, hogy régi barátja az, akinek azt ajánlotta, hogy töltsék együtt a karácsonyt, de ő nem érkezett meg december 23-án. A decs-alföldszállási Bárdos Benjámin 50 méterre lakott attól a helytől, ahová rendőröket hívott. Az áldozat akkor több napja volt már halott, és nem egyszerűen leszúrták, hanem előtte még agyba-főbe verték, úgyhogy első ránézésre felismerhetetlen volt.

Két férfi egy gyilkosság

Farkas Miklós alezredes, a Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság bűnüldözési osztályának vezetője nem várta a hívást, de semmiképpen sem mondhatni, hogy meglepődött rajta. Két nappal korábban ugyanis egy bajai rendőrhadnagy azt mondta neki telefonban, hogy besétált hozzá egy asszony, aki hallotta, amint december 26-án este két férfi egy gyilkosságról beszélget.

Úgy fogalmazott, hogy „mivel nem kaptak pénzt egy tagtól a pörbölyi erdőben, becsaptak neki és megszurkálták” – írta meg a Magyar Rendőr 1979. április 14-i száma.

Azt is mondta, hogy szerinte az egyik férfi „Marcselló”, vagyis a többszörösen büntetett előéletű, 22 éves Kalas Ferenc volt. A hadnagy azzal zárta mondanivalóját, hogy szóljon a főrendőr, ha indulhatnak Kalasért. December 29-én az alezredes felemelte a telefont.

Két szúrás, egy áldozat

Eközben helyszíni szemlebizottság és forró nyomos akcióbrigád is érkezett az erdő szélére Szúnyog József főhadnagy vezetésével. Első dolguk az volt, hogy alaposan szemügyre vegyék a többnapos áldozatot.

Dr. Apáti Imre rendőrorvos alezredes kijelentette, hogy az idős, sovány férfi halálát az a két szúrás okozta, amelynek a nyomai a szemük előtt vannak.

Két késszúrás okozta az áldozat halálát (illusztráció)

Fotó: Erik Mclean/Pexels.com

Mindkét bicskának a nyele kiállt a testből. Ahhoz sem kellett a boncolást megvárniuk, hogy lássák, az egyik szúrás lentről felfelé, a másik pedig fentről lefelé érte az áldozatot. Az viszont már csak a boncolási jegyzőkönyvből derült ki, hogy halál beállta előtt többször, legalább 10—15 percig ütötték-verték az idős embert.

Az összes sérülése akkor keletkezett, amikor még élt, vagyis sokat szenvedett az áldozat.

Két férfi egy nő, több bűnügy

Három rendőr indult Kalasért a tanyájára. A férfi éppen az egyik távoli rokonával, a tizenkétszeresen büntetett Hastenteufel Imrével és annak élettársával, Ocsenásnével töltötte az időt a háza előtt, amikor meglátta a rendőrautót. A férfiak elszaladtak, a rendőrök viszont autóval a nyomukba eredtek. Rövid üldözés után már úton voltak velük a bajai rendőrkapitányságra. A két férfi az első kihallgatásán megpróbált alibit igazolni magának a gyilkosság feltételezett idejére, amit a nyomozók ellenőrizni akartak, de előbb még szerették volna megismerni az áldozat utolsó napjait.

Ekkora ugyanis már az is tisztázódott, kinek a holttestét őrizte meg a gemenci erdő.

A tüdőbeteg Id. Csernák Jánost a halála előtt hónapokig Kalocsán kezelték. Béni barátja ünnepi meghívásáról szóló levelét is a kórházban kapta kézhez. Mielőtt elindult volna hozzá, még hazament Bajára.

Otthon átvette az 1300 forintos nyugdíját, és magával vitte a karácsonyi kirándulásra.

A két férfinek és Ocsenásnénak a napjait is ellenőrizték a nyomozók. Így derült ki, hogy szeptember 21-i szabadulása után Hastenteufel egy fuvarosnál dolgozott, akitől december 19-én 1690 forint fuvarpénzt sikkasztott. Ezt a pénzt elmulatták hárman több fővárosi szórakozóhelyen, és taxizásra is költöttek. Annyira eszetlenül szórták a pénzt, hogy nem maradt, így hazafelé gyalog indultak útnak.

Első éjszakájukat egy bunkerben töltötték Érden, autóstoppal jutottak el Szekszárdig. Innen ismét az apostolok lován mentek tovább Bátaszékig. Éjjel egy szárkupacban aludtak, majd Ocsenásné javaslatára kopogtattak Bárdos portáján a pörbölyi erdőszélen”

– idézte fel az eseményeket a szaklap.