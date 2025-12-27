Halálra késeltek egy férfit karácsonykor a gemenci erdőben

1979. december 29-én találtak rá idősebb Csermák János már erősen bűzlő holttestére Pörbölynél, a gemenci erdő szélén. Nem volt kérdéses, hogy megtámadták. A mellkasából kiálló két kés egyértelművé tette, hogy halálra késelték.
A férfi, aki megpillantotta, még csak nem is sejtette, hogy régi barátja az, akinek azt ajánlotta, hogy töltsék együtt a karácsonyt, de ő nem érkezett meg december 23-án. A decs-alföldszállási Bárdos Benjámin 50 méterre lakott attól a helytől, ahová rendőröket hívott. Az áldozat akkor több napja volt már halott, és nem egyszerűen leszúrták, hanem előtte még agyba-főbe verték, úgyhogy első ránézésre felismerhetetlen volt.
Két férfi egy gyilkosság
Farkas Miklós alezredes, a Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság bűnüldözési osztályának vezetője nem várta a hívást, de semmiképpen sem mondhatni, hogy meglepődött rajta. Két nappal korábban ugyanis egy bajai rendőrhadnagy azt mondta neki telefonban, hogy besétált hozzá egy asszony, aki hallotta, amint december 26-án este két férfi egy gyilkosságról beszélget.
Úgy fogalmazott, hogy „mivel nem kaptak pénzt egy tagtól a pörbölyi erdőben, becsaptak neki és megszurkálták” – írta meg a Magyar Rendőr 1979. április 14-i száma.
Azt is mondta, hogy szerinte az egyik férfi „Marcselló”, vagyis a többszörösen büntetett előéletű, 22 éves Kalas Ferenc volt. A hadnagy azzal zárta mondanivalóját, hogy szóljon a főrendőr, ha indulhatnak Kalasért. December 29-én az alezredes felemelte a telefont.
Két szúrás, egy áldozat
Eközben helyszíni szemlebizottság és forró nyomos akcióbrigád is érkezett az erdő szélére Szúnyog József főhadnagy vezetésével. Első dolguk az volt, hogy alaposan szemügyre vegyék a többnapos áldozatot.
Dr. Apáti Imre rendőrorvos alezredes kijelentette, hogy az idős, sovány férfi halálát az a két szúrás okozta, amelynek a nyomai a szemük előtt vannak.
Mindkét bicskának a nyele kiállt a testből. Ahhoz sem kellett a boncolást megvárniuk, hogy lássák, az egyik szúrás lentről felfelé, a másik pedig fentről lefelé érte az áldozatot. Az viszont már csak a boncolási jegyzőkönyvből derült ki, hogy halál beállta előtt többször, legalább 10—15 percig ütötték-verték az idős embert.
Az összes sérülése akkor keletkezett, amikor még élt, vagyis sokat szenvedett az áldozat.
Két férfi egy nő, több bűnügy
Három rendőr indult Kalasért a tanyájára. A férfi éppen az egyik távoli rokonával, a tizenkétszeresen büntetett Hastenteufel Imrével és annak élettársával, Ocsenásnével töltötte az időt a háza előtt, amikor meglátta a rendőrautót. A férfiak elszaladtak, a rendőrök viszont autóval a nyomukba eredtek. Rövid üldözés után már úton voltak velük a bajai rendőrkapitányságra. A két férfi az első kihallgatásán megpróbált alibit igazolni magának a gyilkosság feltételezett idejére, amit a nyomozók ellenőrizni akartak, de előbb még szerették volna megismerni az áldozat utolsó napjait.
Ekkora ugyanis már az is tisztázódott, kinek a holttestét őrizte meg a gemenci erdő.
A tüdőbeteg Id. Csernák Jánost a halála előtt hónapokig Kalocsán kezelték. Béni barátja ünnepi meghívásáról szóló levelét is a kórházban kapta kézhez. Mielőtt elindult volna hozzá, még hazament Bajára.
Otthon átvette az 1300 forintos nyugdíját, és magával vitte a karácsonyi kirándulásra.
A két férfinek és Ocsenásnénak a napjait is ellenőrizték a nyomozók. Így derült ki, hogy szeptember 21-i szabadulása után Hastenteufel egy fuvarosnál dolgozott, akitől december 19-én 1690 forint fuvarpénzt sikkasztott. Ezt a pénzt elmulatták hárman több fővárosi szórakozóhelyen, és taxizásra is költöttek. Annyira eszetlenül szórták a pénzt, hogy nem maradt, így hazafelé gyalog indultak útnak.
Első éjszakájukat egy bunkerben töltötték Érden, autóstoppal jutottak el Szekszárdig. Innen ismét az apostolok lován mentek tovább Bátaszékig. Éjjel egy szárkupacban aludtak, majd Ocsenásné javaslatára kopogtattak Bárdos portáján a pörbölyi erdőszélen”
Egy mozdulattal megásta a saját sírját, halálra késelték
Ebben az ügyben a felfedező tanú vallomása is hasznosnak bizonyult, tekintettel arra, hogy nem egy járókelő volt, aki meglátta egy idegen holttestét. Bárdos Benjámin megerősítette, hogy december 22-én, vagyis egy nappal azelőtt, hogy az áldozatnak meg kellett volna hozzá érkeznie, meglátogatta őt Ocsenásné és a két férfi. Pénzt kértek tőle egy bajai fuvarra. Mivel karácsony közeledett, megesett rajtuk a szíve és azt javasolta, aludjanak nála, töltsék ott ők is az ünnepet. Több sem kellett a vendégeknek, éltek a lehetőséggel. Másnap a házigazda és Ocsenásné elindult halért Bajára, a két férfi pedig ott maradt a házban. Ekkor érkezett meg az áldozat. Azt már a férfiak későbbi, beismerő vallomásából lehet tudni, mi történt ezután. Mivel egy taxiból szállt ki, azt gondolták, jó sok pénze lehet, ami nekik nincs, de megszerezhetik az öregtől. Töltöttek maguknak a borból, amit a vendég hozott és beszédbe elegyedtek vele.
Amikor rákérdeztek, van-e pénze, a férfi kihúzott a zsebéből két 500-ast, amivel – ahogy a rendőrök fogalmaztak – gyakorlatilag megásta a saját sírját.
Hastenteufel megragadta a férfi ruháját és felhúzta az ágyról.
Ide a pénzzel!"
– mondta és tenyéréllel máris arcul vágta az amúgy is gyenge, öreg, ittas embert.
– Gyerekek, ne bántsatok! – kérte őket az öreg megérezvén, hogy ezektől semmi jót nem várhat. Ekkor Kalas ütötte meg Csermákot, ettől tört el az orrcsontja. Az áldozat a földre zuhant, Kalas az oldalát rugdosta, társa a fejét és a hónalját vette célba. Kalas javaslatára vitték ki az udvarra a magatehetetlen embert, aki csupán nyöszörögni volt már képes. Hóhérai azonban nem kegyelmeztek neki” – írta meg a Magyar Rendőr.
Ledobták a földre a nyugdíjas férfit és rugdosni kezdték.
Mivel tartottak attól, hogy valaki meglátja őket, elindultak vele az erdőbe. De előtte még az idős ember fejére húzták a pulóverét, hogy ne legyen véres a ruhájuk.
Meddig vigyük még? – kérdezte társától Hastenteufel, s miután Kalas azt ajánlotta, hogy vonszolják tovább, Hastenteufel káromkodva dobta le az áldozatot, akinek az inge felcsúszott, s a mellkasa fedetlenül maradt. Ekkor Csermák újra feljajdult, tanújelét adván ezzel, hogy még pislákol benne az élet. Támadói folytatták a rugdosást, majd Kalas kivette az öreg pénzét és a külső zsebében talált két kést”
– folytatta az események részletes elbeszélését a szaklap.
Azt már Hastenteufel vallomásából tudjuk, hogy Kalas volt az első, aki Csermákba szúrta a bicskát.
Addig ő félreállt és nézte. Mivel az áldozat még mindig vonaglott, hát ő is beledöfte a másik kést a mellkasába. Csermák többet nem mozdult. A támadás után szállásadójuk kályhájában eltüzelték áldozatuk iratait, a táskáját pedig eldugták az erdőben. Emellett igyekeztek minden nyomot eltüntetni, amely arra utalt, hogy ott járt az áldozat. Az idős ember táskáját végül megtaláltak és lefoglalták a nyomozók.
Féltékenységből támadás
Amikor a többiek megérkeztek a hallal, Hastenteufel féltékenységi rohamot kapott. Ocsenásnénak ugyanis sáros lett a kabátja valahol, amiből ő arra következtetett, hogy élettársa az út szélén közösült a férfivel. Nem csak felelősségre vonta őket, jóindulatú szállásadójukat még meg is verte Kalassal együtt, aztán hárman elindultak haza. Először betértek egy közeli kocsmába és felváltották az áldozat egyik 500-asát. A kocsmáros kiváló személyleírással segített a rendőröknek a nyomozásban. Kihallgatásuk után a két férfit letartóztatták, de a 33 éves bajai asszonyról sem feledkeztek meg.
Kiderült, hogy Ocsenásné sem volt éppen ártatlan. 1977-ben és 1978-ban is több kisebb-nagyobb lopásban vett részt a férfiakkal.
Az ügy tárgyalásának lezárásáról a szekszárdi bíróságon a Tolnai Népújság 1979. október 3-i száma számolt be. Kalas Ferencet különös kegyetlenséggel, nyereségvágyból elkövetett emberölés, lopás és más bűncselekmény miatt életfogytig tartó szabadságvesztésre ítélték, Hastenteufel Imrét pedig különös kegyetlenséggel, nyereségvágyból elkövetett emberölés kísérlete és vagyon elleni bűncselekmény miatt 14 évnyi, fegyházban letöltendő szabadságvesztésre. Emellett mindkettejüket eltiltották 10 évre a közügyek gyakorlásától. Az asszonyt lopás vádjában találták bűnösnek, amiért 8 hónapnyi börtönbüntetést kapott és 1 évig a közügyeket sem gyakorolhatta.
