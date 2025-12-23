Megdöbbentő videó, megvadult tinédzserek támadtak rá egy családra

Hírlevél
Brutális tömegverekedést rögzítettek mobillal az Egyesült Államok egyik nagyvárosában. Gyerekek ököllel támadtak egy nőre és egy gyerekekre, majdnem halálra vertek két embert.
Súlyos erőszakos incidens történt november 17-én Chicagoban: egy hétfős, tizenévesekből álló csoport rátámadt egy édesanyára és kisfiára – számolt be az esetről a Crime Online alapján a Tenyek.hu. A 10 és 13 év közötti gyerekek olyan súlyos sérüléseket okoztak a 33 éves nőnek és 9 éves fiának, hogy mindkettőjüket kórházba kellett szállítani. A gyerekek kis hiján halálra vertek két embert.

Felvételen, hogy két embert majdnem halálra vertek

A támadásról felvétel is készült. 

A videón jól látható, hogy a kisfiú megpróbálja megvédeni az édesanyját, 

mielőtt a támadók mindkettejüket a földre teperik. A brutalitás ellenére a gyerekek szabadlábon védekeznek, de kijelölt melléjük pártfogót a bíróság. 

