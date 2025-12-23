Megdöbbentő videó, megvadult tinédzserek támadtak rá egy családra

Súlyos erőszakos incidens történt november 17-én Chicagoban: egy hétfős, tizenévesekből álló csoport rátámadt egy édesanyára és kisfiára – számolt be az esetről a Crime Online alapján a Tenyek.hu. A 10 és 13 év közötti gyerekek olyan súlyos sérüléseket okoztak a 33 éves nőnek és 9 éves fiának, hogy mindkettőjüket kórházba kellett szállítani. A gyerekek kis hiján halálra vertek két embert.

Kis híján halálra vertek gyerekek egy anyát és fiát

Fotó: Tenyek.hu

Felvételen, hogy két embert majdnem halálra vertek

A támadásról felvétel is készült.

A videón jól látható, hogy a kisfiú megpróbálja megvédeni az édesanyját,

mielőtt a támadók mindkettejüket a földre teperik. A brutalitás ellenére a gyerekek szabadlábon védekeznek, de kijelölt melléjük pártfogót a bíróság.

