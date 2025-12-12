Visszakapta egymillió forintot érő hangszerét a győri diáklány

A győri vasútállomás peronjáról november 18-án elloptak egy táskát, amely a megkárosított diáklány személyes holmijain túl egy közel egymillió forintot érő hangszert is rejtett. A Muramatsu EXRCE fuvola a Győri Tankerületi Központ tulajdonában van, de a hangszert az ifjú zenész használja – írta meg a Kisalföld.hu.

Visszakapta a közel egymilliót érő hangszert a diáklány Fotó: Police.hu

Téti pár fújta meg a fúvós hangszert

A rendőrök rövid időn belül azonosították a lehetséges elkövetőket, egy 36 éves nőt és 48 éves élettársát. A náluk tartott kutatás során a kisebb vagyont érő hangszert is megtalálták és lefoglalták, majd december 10-én visszaadták a használójának. Előállításuk után a nyomozók nagyobb értékre elkövetett lopás bűntette és más bűncselekmény miatt gyanúsítottként hallgatták ki a téti párt.

