Úgy elvertek egy magyar házaspárt, hogy mindketten kórházba kerültek

Súlyos testi sértés, könnyű testi sértés és magánlaksértés miatt emelt vádat a Tiszaújvárosi Járási Ügyészség két férfi ellen, akik egy régóta fennálló ellentét miatt támadtak rá egy mezőcsáti házaspárra – írta a Boon.hu.

Otthonukban támadták rá a házaspárra

Fotó: MW/illusztráció

Régóta fennálló konfliktus miatt támadtak a házaspárra

A vádirat szerint 2024. október 14-én este egy vita után két, dühös férfi egy pár háza elé ment. Berúgták a kaput rúgták és bementek az udvarra. Itt az egyik támadó a ház teraszán rátámadt a nőre: ütötte-verte. A férje a házban volt, őt is többször megütötték. A másik támadó a házban talált konyhai serpenyőt is fegyverként használta, amellyel mindkettejüket megütötte.

A házaspár sérülései olyan súlyosak voltak, hogy a férfi arccsonttörést szenvedett, amely nyolc napon túl gyógyul, emellett több, nyolc napon belül gyógyuló sérülése is keletkezett. A nőnél szintén több, nyolc napon belül gyógyuló sérülés keletkezett.

Mindkettőjüket kórházba szállították a mentők. A házaspár magánindítványt nyújtott be a támadók ellen a magánlaksértés és könnyű testi sértés miatt. Az ügyészség a vádlottak esetében próbaidőre felfüggesztett börtönbüntetést javasolt a bíróságnak.

Egy mezőcsáti férfi részegen életveszélyesen megfenyegette a barátját, miután az megtagadta tőle a kölcsönt. Aztán az ismerőse otthonához ment, és dühében gyújtogatással próbált bosszút állni rajta. Részletek az Origo.hu oldalán.