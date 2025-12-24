Tréfás videóban komoly figyelmeztetést tettek közzé az ünnep kapcsán a mentők

A szeretet ünnepére való készülődés rengeteg munkával, stresszel és persze kapkodással is jár. Utóbbi miatt pedig gyakoriak a háztartási balesetek. Az Országos Mentőszolgálat ezzel kapcsolatban egy videót osztott meg a közösségi oldalán azért, hogy mindenki balesetmentesen élvezhesse a karácsonyt – írja a Borsonline.hu.

A karácsony előtti rohanás gyakran eredményez háztartási balesetet

Fotó: illusztráció/Pexels.com

Az ünnepek közeledtével megszaporodnak a háztartási balesetek

Ezt írták posztjukban a mentők:

Ne rohanjunk, a karácsony lényegét nem a tökéletes fa, vagy a repedésmentes bejgli (van ilyen?) adja. A lényeg, hogy az ünnepi készülődés végén mindenki épségben és egészségben ünnepeljen. A karácsony szóljon idén a lelassulásról, a békességről és mindenek előtt az egészségről!”

Vigyázzunk magunkra, vigyázzunk egymásra! Balesetmentes ünnepeket kívánunk! – zárták a bejegyzést.

