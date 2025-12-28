Két helikopter ütközött New Jersey felett, az egyik a tengelye körül pörögve a földbe csapódott – videó

Hírlevél
Súlyos légikatasztrófa történt Hammonton városában vasárnap délelőtt. Két helikopter egymásnak ütközött a levegőben és az egyik gép irányíthatatlanul a földbe zuhant, a pilóta meghalt. A másik helikopter pilótája életveszélyes sérülésekkel került kórházba.
Legalább egy ember meghalt és egy másik súlyosan megsérült, amikor Hammonton városában, az egyesült államokbeli New Jersey államban két helikopter összeütközött a levegőben és ezt követően a földbe csapódtak. A baleset helyi idő szerint vasárnap délelőtt történt számolt be róla a Fox News hírcsatorna.

Az egyik szerencsétlenül járt helikopter teljesen kiégett a becsapódást követően, a roncsokat a hatóság emberei vizsgálják át
Fotó: Youtube

Földbe csapódott a helikopter

A hammontoni rendőrség azt közölte, hogy délelőtt 11:25-kor kaptak bejelentést a légi incidensről. A hatóságok és a tűzoltók azonnal a helyszínre siettek, és igyekeztek eloltani az egyik lángba borult helikoptert. 

Az ütközés a hammontoni városi reptér területén történt és egy Enstrom F-28A, valamint egy Enstrom 280C típusú légi jármű zuhant le a baleset nyomán. Úgy tudni, a gépen csak a pilóták tartózkodtak.

A helyszínen készült felvételek szerint az egyik helikopter irányíthatatlan pörgésbe kezdett és így csapódott a földbe. A hatóságok vizsgálják, mi okozhatta a légikatasztrófát.

A napokban egy másik helikopterbalesetről is írtunk: Afrika legmagasabb hegyén, a Kilimandzsárón lezuhant egy cseh turistákat szállító helikopter
 

 

