„A pofont kapó csajt már húzza vissza az elején a másik retek...” – tovább dagad a hétvégi taxis botrány

Ahogy arról az Origo is beszámolt, a hétvégén hatalmas visszhangot váltott ki egy taxis és két részeg nő éjszakai konfliktusa. A botrány körül kialakult helyzettel kapcsolatban a közösségi oldalakat elárasztották a hozzászólások, nagy részük az áldozatokat, a részeg nőket hibáztatja a nem mindennapi helyzet kialakulásáért.

Botrány a budapesti éjszakában, a taxis kifektette a részeg nőt Fotó: Illusztráció ( Klaudia radecka/NurPhoto):

Ahogy azt a portálunk megírta, a hétvégén elterjedt videófelvétel után a Budapesti Rendőr-főkapitányság V. Kerületi Rendőrkapitánysága hivatalból nyomozást indított. A nyomozók hamar azonosították a feltételezett elkövetőt, akit hétfőn elfogtak a lakásán. A 39 éves taxis nem tagadta a tettét. Ahogy vallomásában kifejtette, a támadás november 29-én hajnalban történt, miután egy négyfős társaságból két nő szidni kezdte őt. A taxis azért nem akarta elvinni őket, mert nem ők rendelték a taxit, és részegek voltak. Fontos megjegyeznünk, hogy a balhé után a helyszínre senki sem hívott mentőket, és a két nő sem tett feljelentést a rendőrségen.

A videó főleg a Facebookon, az Instragrammon és a Redditen indult hódító útjára. A videóhoz fűzött kommentek vegyesek, de többnyire a taxisnak adnak igazat.

A 2 "nő" ütötte meg a taxist, megrúgta a kocsit amire ő ütött vissza. Nem mondom hogy szép dolog, de itt nem a taxis a fő hibás, főleg, hogy a saját munkaeszközét védte. Modern autókon ilyen rúgdosás is simán több százezres kár lehet"

– írja az egyikük.

(...) Lesz...m, hogy nő, és feltételezhetően gyengébb. Akkor is miért kéne valakinek spekulálni, hogy meddig kell fajulnia a dolgoknak és meddig kell elmennie az agresszornak, amíg sérülést nem okoz? Miért kéne a jognak a támadó testi épségét a megtámadotté felé helyezni? Miért várná el valaki, hogy a taxis meneküljön és otthagyja a helyszínt, ahol éppen ő lenni akar, azért mert valaki úgy döntött, hogy fizikálisan bántalmazza?"

– véli egy másik.

Olyan is volt, aki úgy gondolta, hogy:

aki itt a nőket védi, nézze már meg a videót. A pofont kapó csajt már húzza vissza az elején a másik retek, aki rárúgja az ajtót a taxis lábára, derekára. Ezután kioszt egy pofont (idegállapot jött), amitől a kristály és 2 liter vodka emulziója hirtelen kibillenti az egyensúlyából a nőt. A másikat nem is érdekli a barátnője, elkezdi rugdosni a kocsit és leköpködni. Akikben ennyi anyag van, akkor se lenne nagyobb bajuk, ha átmenne rajtuk a 4-6."

A videót megtekintve, mindenki eldöntheti, kinek volt igaza. Ámbár az is igaz, a rendőrség más szempontok alapján ítéli meg az esetet. A hétvégi eseményeket szemrevételezve egyértelműen kijelenthetjük, a budapesti éjszaka időnként veszélyes, igaz, még mindig nem annyira, mint azokban az országokban, ahol migránsok is élnek.

De előfordulnak életveszélyes helyzetek is, például olyan támadás, mint ami a Morrison's 2 szórakozóhelyen történt.

Élet elleni bűncselekmény megalapozott gyanúja miatt indítványozták a Fővárosi Főügyészség ügyészei annak a 28 éves férfinek a letartóztatását, aki két ütéssel végzett egy másik fiatal, 25 éves férfival hétvégén a szóban forgó népszerű belvárosi szórakozóhelyen. A részletek ide kattintva olvashatóak!