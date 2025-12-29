Holttest az árokban: megölhették Tímeát

Ahogy arról az Origo is beszámolt, a 35 éves magyar nő, T. Tímea december 21-én tűnt el Marosvásárhelyről, méghozzá rendkívül szokatlan körülmények között. Eltűnése után rokonai és ismerősei mindenhol keresték, és az utolsó pillanatig bíztak abban, hogy élve kerül elő. A remény másnap elveszett. Tímea holttestét egy vízerőmű közelében, egy vízelvezető árok mélyén találták meg.
Nem akárhonnan került elő a holtteste
A szénáságyi nő eltűnésével kapcsolatban sok kérdés felmerült. A településen többen is felfigyeltek rá: volt, aki egy bolt parkolójából látta elsétálni, más a falu egy másik pontján látta, amint egy közeli domb irányába megy. Ezután viszont nyoma veszett. A rendőrök mellett a rokonai is minden lehetséges módon próbálták megtalálnia 35 éves nőt. Eltűnése után azonnal segítséget kértek, és a közösségi oldalakon is posztoltak az eltűnéséről.
Úgy ment el otthonról, hogy nem szólt senkinek, nem tudjuk felvenni vele a kapcsolatot, a rendőrséget értesítettük. Minden információ rendkívül fontos"
– írta kétségbeesetten Tímea testvére.
Az erdélyi családot sokként érte, amikor a hatóságok közölték: megtalálták a holttestét. Azóta is mély gyászban élnek. Az idei volt az első karácsonyuk Tímea nélkül.
Hiányzol, de nem hozhatlak le az égből. Idén karácsonykor nem leszel jelen, de a szívemben mindig ott leszel"
– üzente posztjában összetörten a testvére a Bors cikke szerint.
Ünneplés helyett virrasztott a család karácsonykor
Az ismerősök szerint Tímea halála örökre megváltoztatta a család életét, az ünnepek pedig már soha nem lesznek ugyanolyanok számukra. A fiatal nő emlékére a karácsonyi időszakban virrasztást tartottak: december 26-án a mezőmadarasi temető kápolnájában gyűltek össze a hozzátartozók és a barátok. Másnap újabb megrázó pillanat következett, december 27-én ugyanis Tímeát végső nyugalomra helyezték a mezőmadarasi református sírkertben. Eközben a nyomozók próbálnak rájönni, mi okozhatta a fiatal nő halálát, amelyet nem öngyilkosságként és nem is balesetként kezelnek.
A holttestet a marosvásárhelyi igazságügyi orvostani intézetbe szállították boncolásra a halál pontos okának megállapítása érdekében. Az ügyben gondatlanságból elkövetett emberölés gyanújával indult eljárás, az illetékes ügyészség felügyelete mellett"
– közölte a Maros Megyei Rendőr-főkapitányság. Magyarul: Tímeát, ha nem is szándékosan, de a gyanú szerint megölhette valaki.
Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!
Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!
Amennyiben Ön akár
- szóbeli bántalmazás,
- lelki bántalmazás,
- fizikai bántalmazás,
- szexuális erőszak,
- csalás,
- online csalás áldozata,
joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is.