Holttest az árokban: megölhették Tímeát

Ahogy arról az Origo is beszámolt, a 35 éves magyar nő, T. Tímea december 21-én tűnt el Marosvásárhelyről, méghozzá rendkívül szokatlan körülmények között. Eltűnése után rokonai és ismerősei mindenhol keresték, és az utolsó pillanatig bíztak abban, hogy élve kerül elő. A remény másnap elveszett. Tímea holttestét egy vízerőmű közelében, egy vízelvezető árok mélyén találták meg.

Csak a holttestét találták meg a fiatal nőnek

Fotó: Képünk illusztráció: unsplash.com

Nem akárhonnan került elő a holtteste

A szénáságyi nő eltűnésével kapcsolatban sok kérdés felmerült. A településen többen is felfigyeltek rá: volt, aki egy bolt parkolójából látta elsétálni, más a falu egy másik pontján látta, amint egy közeli domb irányába megy. Ezután viszont nyoma veszett. A rendőrök mellett a rokonai is minden lehetséges módon próbálták megtalálnia 35 éves nőt. Eltűnése után azonnal segítséget kértek, és a közösségi oldalakon is posztoltak az eltűnéséről.

Úgy ment el otthonról, hogy nem szólt senkinek, nem tudjuk felvenni vele a kapcsolatot, a rendőrséget értesítettük. Minden információ rendkívül fontos"

– írta kétségbeesetten Tímea testvére.

Az erdélyi családot sokként érte, amikor a hatóságok közölték: megtalálták a holttestét. Azóta is mély gyászban élnek. Az idei volt az első karácsonyuk Tímea nélkül.

Hiányzol, de nem hozhatlak le az égből. Idén karácsonykor nem leszel jelen, de a szívemben mindig ott leszel"

– üzente posztjában összetörten a testvére a Bors cikke szerint.

Ünneplés helyett virrasztott a család karácsonykor

Az ismerősök szerint Tímea halála örökre megváltoztatta a család életét, az ünnepek pedig már soha nem lesznek ugyanolyanok számukra. A fiatal nő emlékére a karácsonyi időszakban virrasztást tartottak: december 26-án a mezőmadarasi temető kápolnájában gyűltek össze a hozzátartozók és a barátok. Másnap újabb megrázó pillanat következett, december 27-én ugyanis Tímeát végső nyugalomra helyezték a mezőmadarasi református sírkertben. Eközben a nyomozók próbálnak rájönni, mi okozhatta a fiatal nő halálát, amelyet nem öngyilkosságként és nem is balesetként kezelnek.

A holttestet a marosvásárhelyi igazságügyi orvostani intézetbe szállították boncolásra a halál pontos okának megállapítása érdekében. Az ügyben gondatlanságból elkövetett emberölés gyanújával indult eljárás, az illetékes ügyészség felügyelete mellett"

– közölte a Maros Megyei Rendőr-főkapitányság. Magyarul: Tímeát, ha nem is szándékosan, de a gyanú szerint megölhette valaki.