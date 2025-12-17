Fogalmuk sincs, ki halt meg a váci balesetben

A Váci Rendőrkapitányság a lakosság segítségét kéri annak a 60–70 év közötti, ismeretlen férfinek az azonosításához, aki december 10-én 23 óra 33 perckor halálos balesetet szenvedett a Vác–Máriaudvar vasútállomás előtti szakaszon. A helyszínen belehalt a sérüléseibe, csak a holttestére bukkantak rá a rendőrök.

Fogalmuk sincs, kié a holttest

Fotó: Getty Images

A holttest jellegzetes ismertetőjegyei

Mivel egy hét alatt nem tudták kideríteni, ki a halott, a rendőrök részletes személyleírást tettek közzé, abban bízva,

hogy valaki felismeri a férfit, aki 166–170 centiméter magas és átlagos testalkatú volt.

Hullámos, közepes hosszúságú, őszesbarna hajat és szakállat viselt.

Az azonosítást segíthetik feltűnő tetoválásai is:

a mellkasán vitorlás hajó,

a bal alkarján a „BLOOD” felirat,

a jobb alkarján a „CS L” és „ANYÁM” felirat,

a bal alsó lábszárán pedig a „GÓÓL!” felirat volt látható.

A férfi rétegesen öltözött: barna, magas szárú, fehér szőrrel bélelt, Goll márkájú csizmát, fehér zoknit, fekete–piros alsónadrágot piros „8”-as számmal, sötétkék tréningnadrágot, olajzöld pólót, lila pamut pólóinget, sötétkék mellényt és királykék, cipzáras rövid kabátot viselt. Legfelül egy narancssárga-fekete Streetgames – Arizona márkájú dzseki volt rajta, fején fekete textil baseballsapkát hordott.

Egy króm szíjú karórát, lakáskulcsot, némi készpénzt, manikűrkészletet és egy fekete filctollat találtak nála.

A rendőrök azt kérik, hogy aki ez alapján felismeri, kiről lehet szó, jelentkezzen a hatóságnál.

Ahogy a Blikk írja: A Váci Rendőrkapitányságon személyesen a 2600 Vác, Zrínyi utca 7. szám alatt lehet bejelentést tenni, telefonon a +36 (27) 505-600-as számon, e-mailben pedig a KIR.VACRK.DL@PEST.POLICE.HU címen, vagy az online police.hu bejelentő űrlapon keresztül.

