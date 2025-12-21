Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Botrányos! Saját alelnökét is rövid pórázon tartja Magyar Péter – videó

Ezt látnia kell!

Mindent megváltoztathat, amit a 3I/ATLAS belsejében találtak

holttest

Vadállatok tépték szét a holttestet az erdő szélén Sólyomkőváron

49 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Egy férfi holttestére bukkantak a Bihar megyei Sólyomkővár külterületén, az erdő szélén. A holttest állapotából arra következtetnek, hogy a sérüléseket vadállatok okozhatták, idegenkezűségre utaló nyomot nem találtak.
Link másolása
Vágólapra másolva!
holttestidegenkezűségmagányosharapásnyomozáserdőéletnyomokvadállatoktermészetes halálférfi

A Bihar megyei Sólyomkőváron (Șinteu) egy elszigetelt, nehezen megközelíthető erdőszéli területen találták meg az 55 éves férfi holttestét, miután egy helyi lakos értesítette a hatóságokat. A helyszíni szemle során megállapították, hogy a testen több, állatok által okozott sérülés volt látható – írja a MASZOL.

holttest
Vadállatok által okozott sérüléseket találtak a holttesten.
Fotó: Illusztráció/Getty Images

Holttest harapásnyomokkal

Az aleșdonline.ro beszámolója szerint a férfi egyedül élt, eltűnését korábban senki nem jelentette. A rendőrség előzetes megállapítása alapján a harapásnyomok a halál beállta után keletkezhettek.

A hatóságok szerint idegenkezűségre utaló nyom nem merült fel, a férfi feltehetően természetes halált halt. A holttest sérüléseit nagy valószínűséggel a környéken élő vadállatok vagy kóbor kutyák okozták.

Az ügyben az eljárás továbbra is folyamatban van, a pontos halálok megállapítása érdekében igazságügyi orvosszakértőt is bevonnak.

Fogalmuk sincs, ki halt meg a váci balesetben

Egy férfi azonosításához kértek segítséget a váci rendőrök. Az illető egy balesetben halt meg egy hete, csak a holttestét találták meg a helyszínen. A részletekért kattintson az Origóra!

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!