Vadállatok tépték szét a holttestet az erdő szélén Sólyomkőváron

A Bihar megyei Sólyomkőváron (Șinteu) egy elszigetelt, nehezen megközelíthető erdőszéli területen találták meg az 55 éves férfi holttestét, miután egy helyi lakos értesítette a hatóságokat. A helyszíni szemle során megállapították, hogy a testen több, állatok által okozott sérülés volt látható – írja a MASZOL.

Vadállatok által okozott sérüléseket találtak a holttesten.

Fotó: Illusztráció/Getty Images

Holttest harapásnyomokkal

Az aleșdonline.ro beszámolója szerint a férfi egyedül élt, eltűnését korábban senki nem jelentette. A rendőrség előzetes megállapítása alapján a harapásnyomok a halál beállta után keletkezhettek.

A hatóságok szerint idegenkezűségre utaló nyom nem merült fel, a férfi feltehetően természetes halált halt. A holttest sérüléseit nagy valószínűséggel a környéken élő vadállatok vagy kóbor kutyák okozták.

Az ügyben az eljárás továbbra is folyamatban van, a pontos halálok megállapítása érdekében igazságügyi orvosszakértőt is bevonnak.

