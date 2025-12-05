Holttest a főúton: a rendőrség vizsgálódik a tragédia kapcsán

Pénteken hajnalban halálos baleset történt Dorog közelében, a 10-es főúton, ahol egy férfi holtteste feküdt a rendőrök megérkezésekor. A nyomozás adatai szerint egy autó elütött egy biciklivel közlekedő férfit, aki azonnal szörnyethalt – írja a Kemma.hu

Krétarajzok egy biciklis baleset helyszínén. A szerencsétlenül járt férfi holtteste a főúton feküdt Dorog külterületén

Fotó: BOON/Mogyorósi Zsolt Pipó (illusztráció)

Holttest a főúton: eddig ezt lehet tudni a tragédiáról

A Komárom-Esztergom Vármegyei Rendőr-főkapitányság szerint a kerékpáros férfi nem viselt láthatósági mellényt, a bicikli pedig nem volt kivilágítva. A hatóság vizsgálja a baleset körülményeit.

