Holttest a főúton: a rendőrség vizsgálódik a tragédia kapcsán

Szörnyű tragédia történt pénteken hajnalban a 10-es úton. A kiérkező rendőrök egy férfi holttestét találták meg az út közepén. A biciklivel közlekedő áldozatnak nem volt láthatósági mellénye, a biciklije sem volt kivilágítva.
Pénteken hajnalban halálos baleset történt Dorog közelében, a 10-es főúton, ahol egy férfi holtteste feküdt a rendőrök megérkezésekor. A nyomozás adatai szerint egy autó elütött egy biciklivel közlekedő férfit, aki azonnal szörnyethalt – írja a Kemma.hu
Holttest a főúton: eddig ezt lehet tudni a tragédiáról
A Komárom-Esztergom Vármegyei Rendőr-főkapitányság szerint a kerékpáros férfi nem viselt láthatósági mellényt, a bicikli pedig nem volt kivilágítva. A hatóság vizsgálja a baleset körülményeit.
