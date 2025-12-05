Hírlevél
Holttest a főúton: a rendőrség vizsgálódik a tragédia kapcsán

Tegnap, 11:25
Olvasási idő: 2 perc
Szörnyű tragédia történt pénteken hajnalban a 10-es úton. A kiérkező rendőrök egy férfi holttestét találták meg az út közepén. A biciklivel közlekedő áldozatnak nem volt láthatósági mellénye, a biciklije sem volt kivilágítva.
Pénteken hajnalban halálos baleset történt Dorog közelében, a 10-es főúton, ahol egy férfi holtteste feküdt a rendőrök megérkezésekor. A nyomozás adatai szerint egy autó elütött egy biciklivel közlekedő férfit, aki azonnal szörnyethalt írja a Kemma.hu

Krétarajzok egy biciklis baleset helyszínén. A szerencsétlenül járt férfi holtteste a főúton feküdt Dorog külterületén
Fotó: BOON/Mogyorósi Zsolt Pipó (illusztráció)

Holttest a főúton: eddig ezt lehet tudni a tragédiáról

A Komárom-Esztergom Vármegyei Rendőr-főkapitányság szerint a kerékpáros férfi nem viselt láthatósági mellényt, a bicikli pedig nem volt kivilágítva. A hatóság vizsgálja a baleset körülményeit.

Nemrég elképesztő felvételek kerültek ki az internetre arról, hogy egy nyugdíjas férfi az M0-ás autópályán biciklizik. A videót ide kattintva lehet megnézni.

 

