Elítélték a somogyi férfit, aki kerítése tövébe temette áldozatát

Jogerősen öt év börtönbüntetésre ítélte a Pécsi Ítélőtábla azt a somogyi férfit, aki 2022 májusában megölte az egyik ismerősét. Az ítélet meghozatalakor a bíróság súlyosbító körülményként értékelte, hogy az elkövető a tragédia után elásta az áldozatát, abban bízva, hogy a holttest örökre rejtve marad a hatóságok előtt.
Egy nő rendszeresen felkeresett a férfit, hogy együtt igyon vele. Máskor azért ment át hozzá, hogy segítsen kimosni a ruháit vagy pénzt kérjen tőle. Ez a barátság torkollott tragédiába, amelynek végén a férfi a saját udvarában ásta el a holttestet – idézte fel az eseményeket az MTI.

brutális gyilkosság holttest
Öt év börtönre ítélték a férfit, aki udvarában ásta el női ismerőse holttestét
Fotó: Pexels

Éveken át pihent a holttest a somogyi udvarban

A férfi és áldozata közötti barátság megromlott. A férfi 2021-ben életveszélyes sérülést okozott a nőnek részegen, ami miatt felfüggesztett börtönbüntetést kapott. Amikor áldozata 2022 tavaszán újra felkereste, a találkozó veszekedésbe torkollott, amely során a férfi dühében arcul ütötte ismerősét. A nő nekiesett egy vascsőnek, és a helyszínen belehalt a sérüléseibe. Eközben támadója úgy próbált szabadulni a felelősség terhe alól, hogy a kertjében hantolta el az áldozatot.

A bűncselekményre idén januárban derült fény, amikor a nyomozók egy helyszíni szemle során megtalálták a nő földi maradványait. Bár az elsőfokú bíróság a bűnösség beismerése után négy évre ítélte a férfit, a Pécsi Ítélőtábla az ügyészség fellebbezése után jogerősen öt év börtönbüntetést szabott ki a gyilkosra.

 

