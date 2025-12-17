Elítélték a somogyi férfit, aki kerítése tövébe temette áldozatát

Egy nő rendszeresen felkeresett a férfit, hogy együtt igyon vele. Máskor azért ment át hozzá, hogy segítsen kimosni a ruháit vagy pénzt kérjen tőle. Ez a barátság torkollott tragédiába, amelynek végén a férfi a saját udvarában ásta el a holttestet – idézte fel az eseményeket az MTI.

Öt év börtönre ítélték a férfit, aki udvarában ásta el női ismerőse holttestét

Fotó: Pexels

Éveken át pihent a holttest a somogyi udvarban

A férfi és áldozata közötti barátság megromlott. A férfi 2021-ben életveszélyes sérülést okozott a nőnek részegen, ami miatt felfüggesztett börtönbüntetést kapott. Amikor áldozata 2022 tavaszán újra felkereste, a találkozó veszekedésbe torkollott, amely során a férfi dühében arcul ütötte ismerősét. A nő nekiesett egy vascsőnek, és a helyszínen belehalt a sérüléseibe. Eközben támadója úgy próbált szabadulni a felelősség terhe alól, hogy a kertjében hantolta el az áldozatot.

A bűncselekményre idén januárban derült fény, amikor a nyomozók egy helyszíni szemle során megtalálták a nő földi maradványait. Bár az elsőfokú bíróság a bűnösség beismerése után négy évre ítélte a férfit, a Pécsi Ítélőtábla az ügyészség fellebbezése után jogerősen öt év börtönbüntetést szabott ki a gyilkosra.