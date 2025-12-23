Hírlevél
holttest

Nyomoz a rendőrség, rejtélyes holttest került elő Tokajban

Szeretnék kideríteni a rendőrök, kit találtak meg Tokajban egy hete. A holttest nem sok támpontot ad nekik, de legalább az látszik, hogy férfi volt az illető. Ha tud valamit, jelentkezzen!
holttest

A Magyar Rendőrség hivatalos oldalán, a police.hu körözési adatbázisában megjelent egy bejegyzés, amit a Szerencsi Rendőrkapitányság adott ki. A „Ismeretlen holttest, holttestrész körözés” megnevezésű felhívás szerint egy holttestet találtak Tokajban december 19-én, szerdán – írta meg a Boon.hu.

holttest
Holttestet köröznek
Forrás: police.hu

A holttest egy „vékony alkatú férfié”

A nyilvánosan elérhető adatok mindössze annyit rögzítenek, 

hogy a halott egy vékony férfi. 

Ezen túl nem adtak meg leírást a testről, amelynek ismeretében könnyebben lehetne azonosítani. A megyei rendőr-főkapitányság munkatársai a helyi újságíróknak azt mondták, egyelőre nincs olyan információ, amelyet szeretnének közzétenni a férfival kapcsolatban, de bíznak benne, hogy lesz olyan, aki így is tud nekik segíteni.

Baj van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!

Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!

Amennyiben Ön akár 

  • szóbeli bántalmazás, 
  • lelki bántalmazás, 
  • fizikai bántalmazás, 
  • szexuális erőszak,
  • csalás, 
  • online csalás áldozata, 

joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is. 

