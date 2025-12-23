Nyomoz a rendőrség, rejtélyes holttest került elő Tokajban

A Magyar Rendőrség hivatalos oldalán, a police.hu körözési adatbázisában megjelent egy bejegyzés, amit a Szerencsi Rendőrkapitányság adott ki. A „Ismeretlen holttest, holttestrész körözés” megnevezésű felhívás szerint egy holttestet találtak Tokajban december 19-én, szerdán – írta meg a Boon.hu.
A holttest egy „vékony alkatú férfié”
A nyilvánosan elérhető adatok mindössze annyit rögzítenek,
hogy a halott egy vékony férfi.
Ezen túl nem adtak meg leírást a testről, amelynek ismeretében könnyebben lehetne azonosítani. A megyei rendőr-főkapitányság munkatársai a helyi újságíróknak azt mondták, egyelőre nincs olyan információ, amelyet szeretnének közzétenni a férfival kapcsolatban, de bíznak benne, hogy lesz olyan, aki így is tud nekik segíteni.
