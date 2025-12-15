Rejtélyes haláleset: az élelmiszerbolt fagyasztójában találták meg a kétgyermekes anyát

A floridai rendőrség vizsgálja annak a 32 éves aneszteziológusnak a halálát, akinek a holttestét egy miami Dollar Tree üzlet fagyasztójában találták meg. A Miami Rendőrkapitányság tájékoztatása szerint az ügyben jelenleg idegenkezűség nem merült fel, de a nyomozás továbbra is folyamatban van – írta a Law and Crime.com

Holttestet találtak egy miami Dollar Tree üzlet fagyasztójában

Forrás: Helen Massiell Garay Sanchez (GoFundMe)

A hatóságok szerint az áldozat Helen Massiell Garay Sanchez, kétgyermekes édesanya és elismert orvos. A nő holttestére vasárnap reggel találtak rá a Little Havana városrészben található Dollar Tree üzletben, ami egy élelmiszerdiszkont. Az egyik alkalmazott értesítette a segélyhívót, miután egy meztelen nő testét fedezte fel az üzlet hűtő-fagyasztó részében.

Lezárt fagyasztóból került elő a holttest

A Miami Rendőrség szóvivője megerősítette, hogy a nő holttestét az üzlet egy elzárt, kizárólag dolgozók számára fenntartott területen lévő fagyasztóban találták meg. Az alkalmazottak elmondása szerint Garay Sanchez nem volt az üzlet munkatársa.

A rendőrség szerint nem utal jel arra, hogy a nőt erőszakkal zárták volna be a fagyasztóba, ugyanakkor továbbra sem tisztázott, miként kerülhetett oda.

A nyomozás eddigi adatai alapján a két gyermekes anyát szombat este látták bemenni az üzletbe, nem sokkal zárás előtt. Nem vásárolt semmit, és a beszámolók szerint a hátsó raktárhelyiség felé indult, ahol a fagyasztók is találhatók. Az üzletet a helyszínelés idejére bezárták, majd vasárnap később újranyitották.

A történtek megrázták a környék lakóit

„Ez nagyon fájdalmas. Egy család most összetört, és nem tudjuk, mi történt valójában” – mondta egy vásárló a WPLG helyi csatornának. Egy másik megszólaló a WFOR-nak úgy fogalmazott:

Őszintén szólva teljesen lesokkolt. El sem hiszem, hogy egy Dollar Tree-ben találnak egy holttestet.”

A Miami Herald tudósítása szerint Sanchez családtagjai is megjelentek a helyszínen a rendőrségi vizsgálat idején, de nem akartak nyilatkozni a médiának.

Egy, a nő családja nevében indított GoFundMe-adománygyűjtő oldalon azt írták: Helen Massiell Garay Sanchez Nicaraguából származott, és egész életét az orvosi hivatásnak szentelte. Aneszteziológusként, veleszületett szívbetegségek specialistájaként dolgozott, munkájával számtalan gyermeknek és családnak adott reményt. A leírás szerint két gyermeke Nicaraguában él, akik „élete középpontját jelentették”.

Az adománygyűjtő oldalon a halálesetet tragikus balesetként említik. Az oldalt létrehozó személy kiléte és valós kapcsolata az elhunythoz nem ismert.