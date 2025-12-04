Hírlevél
holttest

Holttestet találtak a Szinva-patakban, a rendőrség egyelőre nem kommentálja az ügyet

2025. december 04. 16:12
Tragikus események történtek Miskolcon csütörtök reggel. A városon átfolyó Szinva-patakban egy holttestet találtak, amely vélhetően egy részeg férfié volt.
Szörnyű reggelre ébredtek a miskolciak csütörtökön: a Boon.hu tudósítása szerint a Papírgyár városrészen átfutó Szinva patakban egy holttestre bukkantak.

holttest
Holttestet emeltek ki csütörtök reggel Miskolcon a Szinva-patakból 
Fotó: Takács Joci/Boon.hu

Holttest a miskolci patakban

A holttestre a patak azon szakaszán találtak rá, ahol egy kisebb híd köti össze a két partot. A Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei hírportál úgy tudja, az áldozat egy 70 év körüli férfi. Azt feltételezik, a férfi ittasan csúszhatott meg a meredek patakparton, arccal esett a vízbe, így fulladhatott meg. A gyors észlelés ellenére sem tudták az életét megmenteni.

A rendőrség közigazgatási hatósági eljárás keretében vizsgálja a haláleset körülményeit, bűncselekmény gyanúja nem merült fel”

 – közölte a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság.

A hatóság az üggyel kapcsolatban az vizsgálat befejezéséig nem közöl további részleteket.

