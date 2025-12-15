Rejtélyes holttest került elő Pécsen

Hírlevél
A rendőrség a lakosság segítségét kéri. A hatóságok december 13-án holttestre bukkantak Pécsen. A szűkszavú közleményből nem derült ki, hogy illető férfi, vagy nő volt-e, az azonban igen, hogy egy fekete táska hevert mellette a földön.
A rendőrség ismeretlen holttestet talált Pécsen – adta hírül a Bama.hu. A hatóságok több tárgyat is találtak az elhunytnál, akinek azonosításához a lakosság segítségét kérik.

Fotó: Getty Images (illusztráció)
Fotó: Getty Images (illusztráció)

Ismeretlen pécsi holttest

A Police.hu rendkívül szűkszavúan ír az esetről, így az sem derült ki, hogy illető nő-e vagy férfi. Az azonban biztos, hogy az illetőre december 13-án találtak rá a hatóságok. Mint írják, a test mellett „fekete hátizsák hevert a földön tallér emblémával”, emllett egy fekete pénztárca és kék Xaomi Redmi mobiltelefon is volt az elhunyt mellett. Az illető ruházata egy fekete, cipzáros Nike pulóverből állt, az nem derült ki, hogy viselt-e nadrágot, és ha igen, akkor pontosan milyet. Akinek bármilyen információja van az esettel kapcsolatban, az haladéktalanul értesítse a hatóságokat!

Egy hétig holtan feküdt fővárosi albérletében egy mindössze 22 éves fiatalember, mire rátalált az egyik barátja. Az eset részletei az Origo.hu korábbi cikkében.

 

