holttest

Titokzatos holttestet talált a MÁV egyik dolgozója

2025. december 04. 17:59
Az áldozat halálának körülményei egyelőre nem ismertek, az esetet azonnal jelentette a MÁV munkatársa. A rendőrség vizsgálja a történteket, miután a vasúti pályán holttestet találtak.
Egy MÁV-dolgozó szerdán jelentette, hogy Érdnél egy elhunyt személyt találtak a sínek mellett. A holttest egy középkorú férfié, akinek a kiléte még ismeretlen – írta a Borsonline.hu.

Fotó:  Pexels 

Még nem tudni, hogy kicsoda a holttest

A nyomozás jelenleg is tart, mivel nem tisztázott, hogy az áldozat kiugrott-e a vonat elé vagy a szerelvényből, esetleg valamilyen baleset érte. Szekeres Dominik, a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense arról tájékoztatott, hogy a rendőrség közigazgatási eljárás keretében vizsgálja a haláleset körülményeit.

Mindeközben tragikus fordulat történt: holtan találták meg azt az idős férfit, aki korábban tűnt el, és akit utoljára Szlovákiában, egy éjszakai vonaton láttak.

 

