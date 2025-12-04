Titokzatos holttestet talált a MÁV egyik dolgozója

Egy MÁV-dolgozó szerdán jelentette, hogy Érdnél egy elhunyt személyt találtak a sínek mellett. A holttest egy középkorú férfié, akinek a kiléte még ismeretlen – írta a Borsonline.hu.

Titokzatos holttest a sínek mellett

Fotó: Pexels

Még nem tudni, hogy kicsoda a holttest

A nyomozás jelenleg is tart, mivel nem tisztázott, hogy az áldozat kiugrott-e a vonat elé vagy a szerelvényből, esetleg valamilyen baleset érte. Szekeres Dominik, a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense arról tájékoztatott, hogy a rendőrség közigazgatási eljárás keretében vizsgálja a haláleset körülményeit.

