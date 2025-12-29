Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Putyin meghökkentő nyilatkozatot tett – részletek

Ezt látnia kell!

Őrült elmélet látott napvilágot a 3I/ATLAS-ról

holttest

Két holttestet találtak Adácson

57 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Hatalmas tűzhöz rohantak a tűzoltók hétfőn hajnalban a Heves vármegyei Adácsra. Lángok csaptak fel, beszakadt egy ház teteje, két holttest került elő a romok közül.
Link másolása
Vágólapra másolva!
holttestüllőországos katasztrófavédelmi főigazgatóságadácskét holttestetliszt ferenc utcábantűzmeghalttragédiacsaládi ház

Hajnali negyed öt körül tűz keletkezett Adács egyik családi házában, a Liszt Ferenc utcában. A mintegy 40 négyzetméteres vályogház teljes terjedelmében lángolt, a tető nagy része beszakadt. Két embernek már csak az összeégett holttestét tudták kiemelni a romok közül – írta az Origónak küldött levelében a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság.

két holttestet találtak
Tűzoltó munkában (illusztráció), két holttestet találtak
Fotó: Eneida Mattou/Pixabay.com

A tűzoltók két járművel vonultak a helyszínre, eloltották a lángokat, majd visszabontották a veszélyessé vált tetődarabokat"

– közölte Mukics Dániel tűzoltó alezredes szóvivő, hozzátéve: egyelőre nem tudni, mi okozta a tüzet, ezt most vizsgálják a katasztrófavédelem szakemberei. 

A hatóság felhívta a figyelmet: a hasonló tragédiák megelőzésének egyik leghatékonyabb eszköze a füstérzékelő. 

A plafonra szerelt készülék a tűz kialakulásakor hangos jelzést ad, így időben lehet menekülni és értesíteni a tűzoltókat.

Egy idős ember holtteste került elő Üllőn

November 28-án, vasárnap reggel tragédia történt a Pest vármegyei Üllőn. Háromnegyed nyolc körül érkezett riasztás a Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósághoz arról, hogy a Pesti úton kigyulladt egy családi ház. Egy idős ember nem élte túl a tragédiát. Részletekért kattintson ide!

Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!

Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!

Amennyiben Ön akár 

  • szóbeli bántalmazás, 
  • lelki bántalmazás, 
  • fizikai bántalmazás, 
  • szexuális erőszak,
  • csalás, 
  • online csalás áldozata, 

joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is. 

x

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!