Két holttestet találtak Adácson

Hajnali negyed öt körül tűz keletkezett Adács egyik családi házában, a Liszt Ferenc utcában. A mintegy 40 négyzetméteres vályogház teljes terjedelmében lángolt, a tető nagy része beszakadt. Két embernek már csak az összeégett holttestét tudták kiemelni a romok közül – írta az Origónak küldött levelében a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság.

Tűzoltó munkában (illusztráció), két holttestet találtak

Fotó: Eneida Mattou/Pixabay.com

A tűzoltók két járművel vonultak a helyszínre, eloltották a lángokat, majd visszabontották a veszélyessé vált tetődarabokat"

– közölte Mukics Dániel tűzoltó alezredes szóvivő, hozzátéve: egyelőre nem tudni, mi okozta a tüzet, ezt most vizsgálják a katasztrófavédelem szakemberei.

A hatóság felhívta a figyelmet: a hasonló tragédiák megelőzésének egyik leghatékonyabb eszköze a füstérzékelő.

A plafonra szerelt készülék a tűz kialakulásakor hangos jelzést ad, így időben lehet menekülni és értesíteni a tűzoltókat.

Egy idős ember holtteste került elő Üllőn

November 28-án, vasárnap reggel tragédia történt a Pest vármegyei Üllőn. Háromnegyed nyolc körül érkezett riasztás a Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósághoz arról, hogy a Pesti úton kigyulladt egy családi ház. Egy idős ember nem élte túl a tragédiát. Részletekért kattintson ide!

Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!

Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!

Amennyiben Ön akár

szóbeli bántalmazás,

lelki bántalmazás,

fizikai bántalmazás,

szexuális erőszak,

csalás,

online csalás áldozata,

joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is.

x