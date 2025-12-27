Rejtélyes körülmények között találták meg a 35 éves Tímea holttestét

Egy marosvásárhelyi család számára december 21-e nem a karácsonyi készülődésről szólt, hanem arról a dermesztő felismerésről, hogy egyik pillanatról a másikra eltűnt egy szerettük. A 35 éves T. Tímeáról órákig semmit sem tudtak, hiába keresték minden lehetséges helyen. Másnap azonban megérkezett az a hír, amitől mindenki rettegett. A nőnek már csak a holttestét találták meg – írta meg a Borsonline.hu.

Az eltűnése után egy nappal találták meg a nő holttestét

Fotó: Illusztráció/Getty Images

Vízelvezető árokban találtak rá a holttestre

Tímea testére egy vízerőmű közelében, egy mély vízelvezető árokban bukkantak rá. Az első információk alapján már ekkor egyértelmű volt, hogy a haláleset körülményei nem tiszták. A nő eltűnése után többen is úgy nyilatkoztak, hogy még látták őt a településen. Szemtanúk szerint egy bolt parkolójából gyalog indult tovább, később pedig egy domb irányába sétált. A család és a helyiek egész nap keresték, testvére kétségbeesetten fordult a nyilvánossághoz, bízva abban, hogy valaki segíthet megtalálni.

A 35 éves nővérem eltűnt. Ha valaki látta őt ma, kérjük, azonnal vegye fel velünk a kapcsolatot. Utoljára a Barajului utcai benzinkútnál látták Marosvásárhelyt, feketébe volt öltözve. Úgy ment el otthonról, hogy nem szólt senkinek, nem tudjuk felvenni vele a kapcsolatot, a rendőrséget értesítettük. Minden információ rendkívül fontos

– írta a testvére a keresőposztban. A remény azonban rövid életű volt.

Másnap a rendőrség értesítette a hozzátartozókat, hogy Tímea holttestét egy vízerőmű turbinaárkában találták meg.

A helyszínre orvost is hívtak, de már nem lehetett segíteni rajta, csak a halál tényét tudták megállapítani.

A családot teljesen összetörte a tragédia. Tímea testvére megható sorokkal búcsúzott tőle, fájdalmát több bejegyzésben is megfogalmazta:

Hiányzol, de nem hozhatlak le az égből. Idén karácsonykor nem leszel jelen, de a szívemben mindig ott leszel.

Hogy pontosan mi történt, egyelőre nem tudni.

A Maros Megyei Rendőr-főkapitányság közlése szerint az ügyben gondatlanságból elkövetett emberölés gyanúja miatt indult nyomozás. A holttestet igazságügyi boncolásra szállították, az eljárás az ügyészség felügyelete mellett zajlik.

Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!