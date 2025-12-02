Azonosítatlan holttestre bukkantak Pécs külterületén

Kedd délelőtt bűnügyi helyszínelők vonultak a pécsi Puskin tér melletti Lidl-parkolóhoz, miután helyi lakosok jelezték a rendőrségnek a gyanús eseményt. A helyszínen tartózkodó szemtanúk szerint a patakparton egy azonosítatlan holttest került elő – írja a Bama.hu.

Senki nem tudja, kinek a holttestét találták meg

Fotó: Löffler Péter

Azonosítatlan holttest: baleset vagy gyilkosság?

Jelenleg nem ismert, hogy a haláleset baleset következménye vagy bűncselekmény történt. A rendőrség vizsgálja az eset körülményeit, és részletes információkat a nyomozás előrehaladtával ígérnek.

A Bama.hu a Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóosztályát is megkereste, azonban válasz egyelőre nem érkezett.

