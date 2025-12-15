„Szia mentő, gyorsan jöjjetek!" – négyéves kisfiú mentette meg az édesanyja életét

Hihetetlen lélekjelenlétről tett tanúbizonyságot egy négyéves kisfiú Budapesten. Mivel nem tudta felébreszteni cukorbeteg édesanyját, rájött, hogy nagy a baj és azonnal tárcsázta a 112-es segélyhívót – tette közzé a kis hős szívmelengető történetét Facebook-oldalán az Országos Mentőszolgálat.

Egy pillanatra sem vesztette el a lélekjelenlét a 4 éves hős

Fotó: illusztráció, MI által generált kép

A rutinos mentésirányító végig vonalban maradt, megnyugtató szavaival folyamatosan biztatta és instruálta a gyermeket, aki pontos leírást adott anyukája állapotáról. A helyzet felmérését követően a férfi arra bátorította a kisfiút, hogy a szomszédoktól kérjen segítséget, amit a gyermek megtett.

A hős négyéves megmentette az édesanyja életét

A helyszínre kiérkező mentők megvizsgálták, majd azonnal ellátták az édesanyát, aki alacsony vércukorszintje miatt vált kontaktusképtelenné. A gyors beavatkozást követően a beteg rövidesen magához tért, így végtelenül ügyes kifiának köszönhetően végül stabil állapotban szállíthatták kórházba a mentők.

Szívből gratulálunk a bátor kisfiúnak és a mentés minden résztvevőjének!

– zárja posztját az OMSZ.

A hétköznapi hősök köztünk járnak: a napokban írtunk róla, hogy el akarta dobni az életét egy idős nő, a vonat alá akart ugrani. Egy budapesti taxisofőr azonban letaszigálta a sínekről, és megmentette az életét.