Észre sem vették, hogy eltűnt a pécsi férfi, csak a hullaszagra figyeltek fel

Megrázó esetről számolt be a Bama.hu, be kellett törni a pécsi önkormányzati lakás ajtaját. A hullaszag egyre erősebb volt a környéken, talán egy kis odafigyeléssel megelőzhető lett volna a tragédia.

Hullaszagra figyeltek fel a szomszédok, csak ekkor tűnt fel, hogy a férfit már hosszú ideje nem látták Fotó:

Illusztráció (Pozsgai Ákos/Baon.hu)

Hullaszag miatt törték be az ajtót

Több lakó is felfigyelt az orrfacsaró szagra, de az idős férfit a befizetetlen számlái miatt is keresték már. A hatóságok betörték a lakás ajtaját, ahol megtalálták az eltűnt személy holttestét. A Bama.hu információi szerint a bácsi hosszú ideje halott volt, a teste már oszlásnak indult, mégsem kereste senki. Úgy tudjuk, a férfinak nem volt családja, a szomszédait meg nem érdekelte különösképpen az eltűnése.

Sebő Katalin, az Országos Mentőszolgálat szervezője a baranyai hírportálnak megerősítette a tragédia tényét.

Hullaszag a lépcsőházban

