137 millió forintnyi illegális rakomány, ami rossz helyen kötött ki

A rakományt Nógrádból indították el, de Szabolcs helyett útja teljesen máshol ért véget. Az illegális cigarettaszállítmány ügyében a Balassagyarmati Járási Ügyészség vádat emelt két érintett személy ellen – írta a Szon.hu.

Illegális szállítmány fogott a NAV

A történet még 2024 nyarán kezdődött, amikor egy 40 éves férfi és 47 éves ismerőse útnak indult Nógrád megyébe. A cél egyszerű volt: illegális dohányterméket kellett eljuttatni Szabolcsba. Július 19-én Kisecseten egy máig ismeretlen személy átadott nekik nem kevesebb, mint 61.467 doboz zárjegy nélküli cigarettát.

Az illegális rakomány egy kisteherautóba került

A két férfi előtt egy nő haladt személyautóval, mutatva az utat a célállomásra. A konvoj Vasadra érkezett, ahol egy ingatlan udvarán pakolták le a több mint 1,2 millió szál illegális cigarettát.

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal pénzügyi nyomozói azonban nem sokkal az árú átvétele után megjelentek a helyszínen, házkutatást tartottak és az egész szállítmányt lefoglalták.

A dohánytermékek értéke meghaladta a 137 millió forintot, így az ügyészség különösen nagy értékre elkövetett pénzmosás bűntettével vádolta meg az elkövetőket.. Indítványuk szerint 2 év 8 hónap börtönbüntetés, valamint 3 év közügyektől eltiltás is várhat rájuk. Az illegális cigarettaszállítmány sorsról és a vádlottak jövőjéről majd a bíróság hoz döntést.

