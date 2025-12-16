137 millió forintnyi illegális rakomány, ami rossz helyen kötött ki

Hírlevél
Tekintélyes rakomány bukott meg egy precíz ellenőrzés során. Több mint 137 millió forint értékű illegális cigaretta útja ért véget hirtelen, mielőtt Szabolcsba érhetett volna.
A rakományt Nógrádból indították el, de Szabolcs helyett útja teljesen máshol ért véget. Az illegális cigarettaszállítmány ügyében a Balassagyarmati Járási Ügyészség vádat emelt két érintett személy ellen – írta a Szon.hu.

Illegális szállítmány fogott a NAV
Illegális szállítmány fogott a NAV
Fotó: MW archív

A történet még 2024 nyarán kezdődött, amikor egy 40 éves férfi és 47 éves ismerőse útnak indult Nógrád megyébe. A cél egyszerű volt: illegális dohányterméket kellett eljuttatni Szabolcsba. Július 19-én Kisecseten egy máig ismeretlen személy átadott nekik nem kevesebb, mint 61.467 doboz zárjegy nélküli cigarettát.

Az illegális rakomány egy kisteherautóba került 

A két férfi előtt egy nő haladt személyautóval, mutatva az utat a célállomásra. A konvoj Vasadra érkezett, ahol egy ingatlan udvarán pakolták le a több mint 1,2 millió szál illegális cigarettát.

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal pénzügyi nyomozói azonban nem sokkal az árú átvétele után megjelentek a helyszínen, házkutatást tartottak és az egész szállítmányt lefoglalták.

A dohánytermékek értéke meghaladta a 137 millió forintot, így az ügyészség különösen nagy értékre elkövetett pénzmosás bűntettével vádolta meg az elkövetőket.. Indítványuk szerint 2 év 8 hónap börtönbüntetés, valamint 3 év közügyektől eltiltás is várhat rájuk. Az illegális cigarettaszállítmány sorsról és a vádlottak jövőjéről majd a bíróság hoz döntést.

Röszkénél a határőrök is lecsaptak a csempészekre, akik bútorkárpit mögé rejtették a cigarettát, amit így próbáltak behozni az országba.

 

