Megszökött a javítóintézetből egy tizenéves rabló

Rablás bűntette miatt folyik nyomozás a 17 éves gyanúsított ellen, aki december 10-én kora délután megszökött a debreceni javítóintézetből. A letartóztatott fiatalkorút orvosi vizsgálatról szállította vissza két rendőr a zárt intézménybe, azonban a fiú a kapu előtt kiszállt a járműből, kiszabadította a kezét a bilincsből és elfutott. A gyanúsítottat hat órával később lakóhelyén, egy Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei településen elfogták és visszaszállították a javítóintézetbe – írta meg a Borsonline.hu a hajdú-bihari főügyészség MTI-hez eljuttatott közleménye alapján.

Hazaszökött a javítóintézetből egy szabolcsi fiú, de már elkapták Fotó: illusztráció/Shutterstock

Fogolyszökés miatt indult eljárás a javítóintézetből szökött fiú ellen

Az eset kapcsán a 17 éves fiú ellen fogolyszökés miatt indult nyomozás a debreceni rendőrkapitányságon, de az őt kísérő hivatalos személyek eljárásának jogszerűségét is vizsgálják. A fogolyszökés miatti nyomozás irányítását ellátó Debreceni Járási Ügyészség a gyorsított bírósági eljárás feltételeit mérlegeli az ügyben – tudatta a főügyészség.

