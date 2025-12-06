Mellbevágó élményben volt része a kalauznőnek a vonaton

A Keleti pályaudvaron szállt vonatra december 4-én délután egy 23 éves külföldi állampolgár. A tatabányai megállóhely előtt a jegyvizsgáló felszólította, hogy mutassa be a menetjegyét, ám mivel ilyen nem volt nála, az utas rátámadt a kalauznőre – írta meg a Police.hu tájékoztatása alapján a Zaol.hu.

Jegyvizsgálóra támadt egy külföldi utas a vonaton

Fotó: illusztráció/MÁV-START

A bliccelő külföldi előbb mellbe vágta a kalauzt, aki ettől a fülke ajtajának esett, majd két kézzel belökte a nőt a fülkébe.

Elfogták a jegyvizsgáló támadóját

A megtámadott MÁV-alkalmazott, – aki könnyebb sérülést szenvedett – értesítette a rendőröket, akik elfogták az elkövetőt, majd előállították a Tatabányai Rendőrkapitányságra. A tatabányai nyomozók közfeladatot ellátó személy elleni erőszak bűntettének megalapozott gyanúja miatt hallgatták ki a támadót, majd őrizetbe vették.

Az idei év első nyolc hónapjában 113 támadás érte a MÁV-csoport kollégáit: a legtöbbször szóbeli fenyegetés történt, de előfordult fizikai bántalmazás, dobálás, sőt késes támadás is. Agresszív viselkedéssel legtöbbször a vasúti jegyvizsgálók találkoznak, de másokat, például buszvezetőket is gyakran érnek inzultusok. A közlekedési vállalat ezidáig 200 darab kép- és hangfelvétel rögzítésére is alkalmas testkamerát szerzett be a kalauzok számára. A KISS és FLIRT motorvonatok beépített kamerarendszerrel rendelkeznek, és folyamatosan szerelik fel fedélzeti kamerákkal a MÁV-csoport további szerelvényeit is.

