Felvették a hitelt, de a bank hibája miatt négymillió forintot buktak

Egy Kaposvár környéki faluban élő buszsofőr abban a hitben indult el a bankba, hogy a negyedik gyerek érkezésével az állam is beszáll a családi kasszába. Az ígéret egyszerű volt, már-már mesébe illő: ha van lakáscélú jelzáloghitel, az állam akár négymillió forintot is törleszt belőle. A történet vége viszont nem mese lett, inkább egy adminisztratív rémálom, sok pecséttel, happy end nélkül – írta a Sonline.hu.

Jelzáloghitel igénylés közben csúszott el a család ügye egy banki hiba miatt

Fotó: Németh András Péter

Jelzáloghitel egy támogatásért: a rendszer mondott nemet

A család legkisebb tagja június 23-án született meg. Az apa elmondása szerint az Államkincstár ügyintézője hívta fel a figyelmét arra, hogy a negyedik gyermek után igénybe vehető az a lakáscélú jelzáloghitel-támogatás, amelynek keretében az állam akár négymillió forinttal is csökkentheti a fennálló tartozást. Mivel korábban nem rendelkeztek lakáshitellel, úgy döntöttek, gyorsan lépnek: bankjuknál lakáscélú jelzáloghitelt igényeltek, kifejezetten a támogatás kihasználása érdekében. A hitelkérelmet június 29-i dátummal adták be, vagyis néhány nappal a gyermek születése után.

A hitelügyintézés során derült ki, hogy az érintett ingatlanon korábban telekrendezési eljárás zajlott. Bár ezt 2024-ben hivatalosan megszüntették, a földhivatali nyilvántartásban a jelzés továbbra is szerepelt a helyrajzi számon.

Emiatt az értékbecslő nem tudta meghatározni az ingatlan értékét, a hitelügylet pedig elakadt.

Ekkor kezdődött a vesszőfutás. A földhivatalnál elintéztem, hogy lekerüljön a telekrendezés jel, majd a térképmásolatot vittem a bankhoz, de a 30 napos határidőbe nem fértünk bele. Újra kellett a hitelfolyamatot indítani, aláírtam a folytonosság miatt. De az Államkincstárnak a bank már a második, a szeptember 2-ai dátumot igazolta vissza, nem a júniusit. Itt már bukott a történet, mert lezárták a szerződésemet, és újat nyitottak. Nem kaptam meg a támogatást...

A férfi ügyvédhez fordult, aki állítása szerint úgy véli, a történtekért a bank felelőssége egyértelmű. Elmondása szerint nem egyedi esetről van szó: gyakori, hogy egy hitelügyintézés túllépi a határidőt, ilyenkor azonban az ügyfelek jogfolytonosan továbbvihetik a kérelmüket anélkül, hogy elveszítenék a támogatásra való jogosultságot.

Négymillió forinttal károsítottak meg minket. Most itt van a nyakunkon egy 5,5 millió forintos jelzáloghitel, amit már törlesztünk is, miközben pont az lett volna a cél, hogy az állami támogatás csökkentse ezt az összeget.

– folytatta a családapa. A családfő elmondta, hogy az ügyben országgyűlési képviselőjéhez is fordult, miután a banknál nem kapott érdemi segítséget. Állítása szerint különösen felháborítónak tartja, hogy egy ilyen horderejű ügyben egyetlen ügyintézői hiba, illetve a banki vezetés mulasztása ekkora következményekkel járhat egy család életében.