Nem akárhol tölti a karácsonyt a Jókai utcai házomlásban megsérült balerina

Tóth Nikolett minden évben izgatottan várja a karácsonyt. A Jókai utcai házomlásban lebénult balerina imádja a fenyőfa, a csillagszóró és a gyertyák meghitt hangulatát, bár a kereszténység egyik legfontosabb ünnepe számára gyermekkora óta nemcsak az ünneplésről, hanem munkáról is szól.

A Jókai utcai házomlásban megsérült balerina karácsonykor is dolgozik Fotó: Bors

2022. június 27-én Tóth Nikolett a munkahelyére, a Budapesti Operettszínházba tartott, amikor súlyos balesetet szenvedett. A Jókai utcai házomlásban leömlő törmelék maga alá temette. Ahogy az Origo is megírta, sokáig küzdöttek az életéért, amit végül sikerült megmenteni, de a régi életét már nem kaphatta vissza.

Nikolett ma kerekesszékben éli a mindennapjait. Egy pillanat alatt zuhant le a színpadról a valóság mélyére, szó szerint és átvitt értelemben is. Nem akármilyen balerina volt: főszerepeket táncolt, a közönség a Diótörőben, a Spartacusban és A mosoly országában is láthatta őt. A színpad volt az élete, és a teste volt az eszköze, amivel kifejezhette magát. Aztán egyetlen pillanat alatt mindkettőt elveszítette. A Jókai utcai házomlás után Niki súlyos gerincsérüléssel került kórházba, az orvosok pedig nem kecsegtettek reménnyel: állították, nem fog újra járni. A legtöbben itt feladták volna, de ő nem tette.

A következő hónapokban megtanult újra mozogni, segítséget kérni, és túlélni egy olyan testben, ami már nem engedelmeskedett úgy, mint régen. A gyönyörű balerina mára beletörődött, hogy a színpadon többé nem tündökölhet, de abban még bízik, hogy az orvosai egy nap lábra állítják.

Ma az édesanyjával él egy terézvárosi lakásban, és mindenben segítségre szorul. Egy egyszerű mozdulat, például egy pulóver felvétele is félórás erőfeszítés, ha egyedül próbálja meg.

A Jókai utcai házomlásban megsérült balerina számára a karácsony munkával telik

Ki nem szereti az ünnepeket?

– kérdezte Nikolett mosolyogva, és megjegyezte a Borsnak, hogy kiskorában a Diótörőben szerepelt karácsonykor.

Később volt, hogy éppen nem olyan társulatnál dolgoztam, amely előadta Csajkovszkij balettjét, és rendkívül hiányzott a darab. A mű zenéjét egyébként is szeretem, ezért otthon is szívesen hallgattam"

– mesélte a balerina, aki idén is a munkahelyén, a Budapesti Operettszínházban tölti az ünnepeket, annak ellenére, hogy romlik az állapota. A nagymamát alakítja.

Végig egy fotelben ülök, amibe a biztonság kedvért be is kötöznek, hogy véletlenül se essem ki"

– mesélte és bevallotta, néha már van benne némi keserűség, ha arra gondol, hogy a balesete előtt főszerepeket táncolt, amire már semmi esélye.