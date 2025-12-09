November 3-án hajnalban összehangolt akciót tartottak a Salgótarjáni Rendőrkapitányság nyomozói, a Nógrád Vármegyei Rendőr-főkapitányság felderítői, a Mélységi Ellenőrzés Közterületi Támogató Alosztály munkatársai és a Készenléti Rendőrség egységei. A több helyszínre kiterjedő rajtaütés célpontjai kábítószer-kereskedők voltak – írta a Police.hu.

Félbetört pisztoly a kábítószer-kereskedőknél. Ezzel vajon mi volt a tervük?

Forrás: Police.hu

Napi szintű kábítószer-kereskedelem

A hatóságok négy férfit fogtak el – 33, 37, 39 és 42 éveseket –, akik a gyanú szerint hosszabb ideje, napi rendszerességgel árusítottak kábítószert saját lakókörnyezetükben és környező településeken. A vevőiknek több alkalommal adtak át kábítószernek minősülő anyagokat.

A kutatások során ingatlanokból és gépjárművekből fegyvernek látszó tárgy, elektronikai eszközök és készpénz került elő, amelyeket bűnügyi vagyonvisszaszerzés érdekében foglaltak le.

A gyanúsítottakat előállították, kábítószer-kereskedelem bűntettének megalapozott gyanújával kihallgatták, majd őrizetbe vették, és kezdeményezték letartóztatásukat.

A rendőrség hangsúlyozza: a kábítószerek és az új pszichoaktív anyagok összetétele kiszámíthatatlan, használatuk súlyos, akár végzetes következményekkel járhat. A hatóság továbbra is kiemelt feladatként kezeli a terjesztői hálózatok felszámolását és a kínálat visszaszorítását.

