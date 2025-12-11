A Szegedi Járási Ügyészség vádat emelt azzal a diákkal szemben, aki társainak adott el kábítószert egy szegedi középiskolában – adta hírül a Délmagyar.hu. A vádirat szerint a tanuló 2024 őszétől kezdve rendszeresen árult marihuánát a tanintézmény területén.

Kábítószert foglaltak le a rendőrök attól a diáktól, aki az iskolában árulta a marihuánát (képünk csupán illusztráció)

Fotó: Police.hu

Kábítószer az iskolában

A rendőrök tavaly egyszer már elfogták a fiút, idén áprilisban azonba újra az oktatási intézmény területén érték tetten. Marihuánát és készpénzt is találtak nála, illetve a drogteszt kimutatta, hogy ő maga is fogyasztott drogot.

A járási ügyészség kábítószer-kereskedelem bűntettével állítja bíróság elé. Az ügyben a Szegedi Járásbíróság ítélkezik.

