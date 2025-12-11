Hírlevél
A Szegedi Járási Ügyészség vádat emelt egy diák ellen. A fiatalkorú egy középiskolában árulta a kábítószert, a rendőrök többször is lebuktatták.
Szegedi Járási ÜgyészségdiákközépiskoladrogdílerSzeged

A Szegedi Járási Ügyészség vádat emelt azzal a diákkal szemben, aki társainak adott el kábítószert egy szegedi középiskolában – adta hírül a Délmagyar.hu. A vádirat szerint a tanuló 2024 őszétől kezdve rendszeresen árult marihuánát a tanintézmény területén.

Kábítószert foglaltak le a rendőrök attól a diáktól, aki az iskolában árulta a marihuánát
Kábítószert foglaltak le a rendőrök attól a diáktól, aki az iskolában árulta a marihuánát (képünk csupán illusztráció)
Fotó:  Police.hu 

Kábítószer az iskolában

A rendőrök tavaly egyszer már elfogták a fiút, idén áprilisban azonba újra az oktatási intézmény területén érték tetten. Marihuánát és készpénzt is találtak nála, illetve a drogteszt kimutatta, hogy ő maga is fogyasztott drogot. 

A járási ügyészség kábítószer-kereskedelem bűntettével állítja bíróság elé. Az ügyben a Szegedi Járásbíróság ítélkezik.

Nemrég egy hasonlóan megdöbbentő esetről számoltunk be: egy óbudai élelmiszer-üzletet két hónapra bezárt a rendőrség, miután kiderült, hogy drogot is árultak. Az ügy részletei az Origo.hu korábbi cikkében.

 

