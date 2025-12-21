„Na, szia, mentő!” – Kalap Jakab dallá varázsolta a négyéves hős történetét

Kevés mondat járta be úgy az országot, mint egy óvodás kisfiú segélyhívása: „Na, szia, mentő!”. A mezőtúri család története sokakat meghatott, hiszen a négyéves fiú higgadtságának köszönhetően időben érkezett a segítség és megmenekült az édesanyja élete, amit a Kalap Jakab zenekar meg is zenésített – írta a Magyar Nemzet.
A kis hős története a Kalap Jakab gyerekzenekart is megihlette. Az együttes nemcsak meghajolt a bátor kisfiú és a mentésirányító előtt, hanem dalt is írt róla. A „Na, szia, mentő!” című szám egyszerre vidám, tanulságos és szívmelengető, pontosan olyan, amilyennek egy gyerekeknek szóló hőstörténetnek lennie kell.
Kalap Jakab szívmelengető tanítása
A dal egyik fontos üzenete, hogy a gyerekek is megtanulják, hogy baj esetén a 112-es segélyhívó szám az első, amit tárcsázni kell. A fülbemászó sorok és a játékos hangulat szinte észrevétlenül tanítanak, miközben mosolyt csalnak a hallgatók arcára.
A klip különlegessége, hogy maga a kisfiú is feltűnik benne, így a történet szó szerint életre kel a képernyőn. A videót a Kalap Jakab zenekar a közösségi oldalain mutatta be és pillanatok alatt rengeteg pozitív visszajelzést kapott.
A zenekar azt is bejelentette, hogy a klip bevételével támogatják a kis hőst, sőt a jövőben a mentők, tűzoltók és rendőrök által szervezett gyermekprogramokon ingyen lépnek fel.