„Na, szia, mentő!” – Kalap Jakab dallá varázsolta a négyéves hős történetét

Kevés mondat járta be úgy az országot, mint egy óvodás kisfiú segélyhívása: „Na, szia, mentő!”. A mezőtúri család története sokakat meghatott, hiszen a négyéves fiú higgadtságának köszönhetően időben érkezett a segítség és megmenekült az édesanyja élete, amit a Kalap Jakab zenekar meg is zenésített – írta a Magyar Nemzet.

A Kalap Jakab zenekar és a kisfiú

Fotó: Facebook

A kis hős története a Kalap Jakab gyerekzenekart is megihlette. Az együttes nemcsak meghajolt a bátor kisfiú és a mentésirányító előtt, hanem dalt is írt róla. A „Na, szia, mentő!” című szám egyszerre vidám, tanulságos és szívmelengető, pontosan olyan, amilyennek egy gyerekeknek szóló hőstörténetnek lennie kell.

Kalap Jakab szívmelengető tanítása

A dal egyik fontos üzenete, hogy a gyerekek is megtanulják, hogy baj esetén a 112-es segélyhívó szám az első, amit tárcsázni kell. A fülbemászó sorok és a játékos hangulat szinte észrevétlenül tanítanak, miközben mosolyt csalnak a hallgatók arcára.

A klip különlegessége, hogy maga a kisfiú is feltűnik benne, így a történet szó szerint életre kel a képernyőn. A videót a Kalap Jakab zenekar a közösségi oldalain mutatta be és pillanatok alatt rengeteg pozitív visszajelzést kapott.

A zenekar azt is bejelentette, hogy a klip bevételével támogatják a kis hőst, sőt a jövőben a mentők, tűzoltók és rendőrök által szervezett gyermekprogramokon ingyen lépnek fel.



